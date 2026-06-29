Bis zu 36 Grad: So wird das Wetter in der Steiermark am Dienstag

Der Dienstag bringt in der Steiermark erneut viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen. Am Nachmittag steigt jedoch die Gewitterneigung: Vor allem über dem Bergland können sich kräftige Hitzegewitter entwickeln.

Die Hitzewelle setzt sich am Dienstag in der Steiermark fort. Nach einem überwiegend wolkenlosen Start in den Tag scheint vielerorts die Sonne, lediglich vereinzelt halten sich am Morgen noch einige Restwolken. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen rasch an und erreichen Höchstwerte zwischen 30 und 36 Grad. Besonders im Südosten des Landes bleibt die Wärmebelastung hoch. Am Nachmittag und Abend nimmt jedoch erneut die Gewitterneigung zu. Vor allem über dem Bergland können sich einzelne kräftige Hitzegewitter entwickeln. Im steirischen Vorland dürfte der Dienstag hingegen überwiegend trocken und sonnig ausklingen.