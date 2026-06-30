Oberhaus in Alarmbereitschaft: Evakuierung nicht ausgeschlossen

Nach einem schweren Unwetter in Oberhaus hat die Feuerwehr die Bevölkerung vorsorglich über eine mögliche Evakuierung informiert. Rund 47 Gebäude in der gelben Zone des Dürrenbaches waren betroffen.

Nach einer punktuellen Entladung einer Gewitterzelle im Gemeindegebiet von Haus im Ennstal und Schladming ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu mehreren Problemen gekommen. Neben einem Murenabgang im Untertal wurde auch das Geschiebeauffangbecken des Dürrenbaches im Ortsteil Oberhaus vollständig mit Material gefüllt.

Starkregen könnte Lage zuspitzen

Das Material im Ausmaß von rund 30.000 bis 40.000 Kubikmetern wird derzeit von Baggern aus dem Becken geborgen. Nach einer Lageerkundung und einer Besprechung mit den zuständigen Behörden sowie der örtlichen Feuerwehr entschied Bürgermeister Matthias Schwab, die betroffene Bevölkerung vorsorglich über eine mögliche Evakuierung zu informieren. Eine Evakuierung würde nur dann notwendig, wenn sich die Lage durch weiteres Starkregenwetter zuspitzen sollte.

Feuerwehr rückt zur Bevölkerungsinformation aus

Ab 18.21 Uhr wurden über die Bereichsfeuerwehrzentrale „Florian Liezen“ neun Feuerwehren im näheren Umfeld alarmiert. Ziel war es, die betroffene Bevölkerung geordnet und rechtzeitig zu informieren. Betroffen sind rund 47 Gebäude in der gelben Zone des Dürrenbaches auf einer Fläche von etwa zehn Hektar. Parallel dazu wurde der Abschnittsführungsstab im Rüsthaus Oberhaus hochgefahren, um den Einsatz koordiniert zu leiten. Bis 21.45 Uhr konnten alle betroffenen Bewohner informiert werden. Die Wetterlage wurde laufend anhand von Kartendiensten und Webcams neu beurteilt. Gegen 23.30 Uhr wurde der Einsatz schließlich abgebrochen, nachdem die Gewitterzellen weitergezogen waren.

Vorsichtsmaßnahme bis Donnerstag

Die Warnung bleibt vorerst bis Donnerstag aufrecht. Im Fall einer tatsächlich notwendigen Evakuierung sollen die Betroffenen mit ausreichender Vorlaufzeit verständigt werden. Es handle sich dabei ausdrücklich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonen die Verantwortlichen. Die Lage wird heute nach einer Besichtigung mit dem Landesgeologen aus der Luft neu bewertet. Danach soll gemeinsam mit den Behörden und Einsatzorganisationen über das weitere Vorgehen entschieden werden.