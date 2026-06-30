20 Einsätze nach Hagel-Unwetter: Auch das Rüsthaus bleibt nicht verschont

Ein schweres Hagelunwetter hat am Abend des 29. Juni in Kapfenberg für zahlreiche Einsätze gesorgt. Besonders betroffen war der Ortsteil Parschlug. Entlang der Parschluger Hauptstraße mussten mehrere überschwemmte Keller und Garagen ausgepumpt werden.

Auch Rüsthaus betroffen

Sogar das Rüsthaus der Feuerwehr blieb nicht verschont: Im Keller trat ebenfalls Wasser ein. Trotz der eigenen Betroffenheit stand für die Einsatzkräfte jedoch die Hilfe für die Bevölkerung im Vordergrund. Der Einsatz begann gegen 18 Uhr und konnte nach der Versorgung aller Fahrzeuge und Geräte gegen Mitternacht beendet werden.

Knapp 20 Einsätze für Kapfenberg-Stadt

Auch die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt war nach der kurzen, aber intensiven Gewitterzelle stark gefordert. Knapp 20 Einsätze mussten abgearbeitet werden. Das Einsatzspektrum reichte von einem umgestürzten Baum über beschädigte Fenster bis hin zu einem beschädigten Kamin. Die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt stand mit mehreren Fahrzeugen rund zwei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde bei den Unwettern niemand, es blieb bei Sachschäden.