Spritpreise sinken: Tanken im Juni in der Steiermark deutlich billiger als im Mai

Gute Nachrichten für alle Autofahrer in der Steiermark: Im Juni sind die Treibstoffpreise spürbar gesunken. Laut einer aktuellen Analyse der Mobilitätsorganisation VCÖ gab vor allem der Dieselpreis kräftig nach.

Autofahrer in der Steiermark konnten im Juni an den Zapfsäulen spürbar aufatmen. Wie die Mobilitätsorganisation VCÖ in einer aktuellen Medieninformation auf Basis von Daten der E-Control mitteilt, sind die Treibstoffpreise im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken – und das, obwohl die staatliche Spritpreisbremse im Juni reduziert wurde.

Diesel um 14 Cent billiger als im Mai

Der Medianpreis für einen Liter Diesel lag im Juni in der Steiermark bei 1,765 Euro und war damit um satte 14 Cent günstiger als noch im Mai. Bei Eurosuper lag der Medianpreis bei 1,687 Euro pro Liter – ein Minus von fast elf Cent im Vergleich zum Vormonat. Verglichen mit dem absoluten Höchstpreis vom 30. März kostet der Liter Diesel aktuell (Stand Ende Juni) im Median sogar um 55 Cent weniger, Benzin ist um rund 26 Cent billiger. „Die Spritpreisbremse hat keinen signifikanten Einfluss mehr auf die Treibstoffpreise“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger in der Aussendung fest.

VCÖ fordert Umstieg auf Schiene und E-Mobilität

Trotz der aktuellen Entlastung an den Tankstellen drängt der VCÖ auf einen rascheren Ausstieg aus fossilen Treibstoffen. Gerade die extreme Hitzewelle zeige die Folgen des Klimawandels. „Je früher der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bei Neuwagen gelingt, desto besser für Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt“, betont Schwendinger. Die Organisation fordert von der Politik unter anderem den verstärkten Ausbau von Schnellbussen im Stadt-Umland-Verkehr, eine bessere Rad-Infrastruktur sowie eine Forcierung von E-Lastkraftwagen. Um sofort Geld zu sparen, empfiehlt der VCÖ Autofahrern ein Tempolimit von 100 oder 110 statt 130 km/h auf Autobahnen sowie vorausschauendes Fahren. Damit lasse sich der Verbrauch um rund 20 Prozent reduzieren.