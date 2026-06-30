Vermisst: Handy und Auto gefunden, aber von Lukas (22) fehlt jede Spur

Lukas P. (22) aus Frauental (Bezirk Deutschlandsberg) wird seit Montag, dem 29. Juni vermisst. Die Familie ist verzweifelt auf der Suche nach dem jungen Steirer.

Der 22-jährige Lukas aus Frauental wird seit Montag vermisst, wie die Organisation „Österreich findet euch“ berichtet. Sein Auto wurde bereits in Bruck an der Glocknerstraße gefunden und auch das Handy wurde bereits bei der Polizei abgegeben, wird weiters berichtet. Von dem Steirer selbst fehlt aber jede Spur.

Hinweise zum Verbleib gesucht

Der 22-Jährige ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, hat braunes kurzes Haar und abstehende Ohren. Als auffälliges Merkmal wird ein roter Fleck genannt, welcher sich bereits seit seiner Geburt auf der linken Schulter befindet. Solltest du Lukas gesehen oder Hinweise zu seinem Verbleib haben, dann wende dich umgehend an die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 15:08 Uhr aktualisiert