Hagel, Starkregen: Experten warnen vor lokalen Gewittern in der Steiermark

Die Steiermark bleibt wetterbedingt angespannt. Nach den regional starken Unwettern vom Montag steigt die Gefahr bereits wieder an. Zahlreiche Regionen wurden von Starkregen, Gewittern und Sturmböen getroffen. Die Unwetter hinterließen vielerorts eine Spur der Verwüstung. Besonders betroffen war unter anderem Kapfenberg, wo die starken Regenfälle für Schäden und Überflutungen sorgten. 5 Minuten berichtete: 20 Einsätze nach Hagel-Unwetter: Auch das Rüsthaus bleibt nicht verschont

©UWZ Heftige Hagelschauer haben am Montagnachmittag Teile der Obersteiermark getroffen.

Feuerwehren bereiteten Evakuierung vor

Auch im Bezirk Liezen mussten die Einsatzkräfte rasch reagieren. Eine Gewitterzelle sorgte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Gemeindegebiet von Haus im Ennstal und Schladming für massive Auswirkungen. Neben einem Murenabgang im Untertal wurde auch das Geschiebeauffangbecken des Dürrenbaches im Ortsteil Oberhaus vollständig gefüllt. Das Ausmaß der Ablagerungen ist beträchtlich: Zwischen 30.000 und 40.000 Kubikmeter Material müssen nun mit Baggern aus dem Becken entfernt werden. Gemeinsam mit den Behörden der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Bezirkshauptmannschaft und der Feuerwehr wurde die Situation vor Ort bewertet. Der Bürgermeister informierte die betroffene Bevölkerung vorsorglich über eine mögliche Evakuierung, sollte sich die Lage durch weitere Starkregenereignisse verschärfen. Die Warnung bleibt vorerst bis Donnerstag aufrecht, laut Gemeinde handelt es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Neue Gewitter entstehen bereits

Auch am Dienstag bleibt die Wetterlage angespannt. Laut Prognose der GeoSphere Austria bilden sich über den Bergen zunehmend kräftige Quellwolken. Im Bergland können sich lokale, teils heftige Wärmegewitter entwickeln, die am Abend auch das Vorland erreichen können. Meteorologe Hannes Rieder sagt im Gespräch mit 5 Minuten, dass die ersten Gewitter bereits entstanden sind. Aktuell seien unter anderem im Raum St. Stefan ob Leoben und Mürzzuschlag erste Aktivitäten zu beobachten. Und auch ein Blick auf die Warnkarte der Unwetterzentrale zeigt: Die steirischen Bezirke Leoben und Murtal sind orange eingefärbt. Es wird vor Hagel und Gewitter gewarnt. „Bis 19 oder 20 Uhr wird es mehr werden“, erklärt Rieder.

©UWZ Die Bezirke Leoben und Murtal sind orange eingefärbt (Stand 15.30 Uhr).

Keine Unwetterfront, sondern punktuelle Gewitter

Eine große Gewitterfront, die über die gesamte Steiermark zieht, sei laut dem Experten nicht zu erwarten. Vielmehr müsse mit einzelnen, lokal starken Gewitterzellen gerechnet werden. Diese können laut Rieder dennoch gefährlich werden: Möglich sind punktuell Hagel, Starkregen, Blitz und Donner sowie kräftige Windböen. In der ersten Nachthälfte soll sich die Wetterlage wieder beruhigen.