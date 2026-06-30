Auto kracht in Schaufenster von steirischem Geschäft

In St. Stefan im Rosental in der Südoststeiermark kam es am Montagabend zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall im Ortszentrum. Ein Wagen prallte aus bislang ungeklärter Ursache in ein Verkaufsgeschäft, eine Person wurde verletzt.

Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan im Rosental um kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet alarmiert. Im Bereich der Mureckerstraße, kurz vor dem Kreisverkehr im Ortszentrum, kam ein Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte daraufhin frontal in ein angrenzendes Verkaufsgeschäft. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Polizei sowie First Responder vor Ort und übernahmen die Erstversorgung der verletzten Person.

Feuerwehr sichert Unfallstelle ab

Die Freiwillige Feuerwehr begann umgehend mit der Absicherung der Unfallstelle und errichtete einen Sichtschutz, um die medizinische Versorgung des Verletzten abzuschirmen. Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug geborgen und an einem sicheren Platz abgestellt. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden und die Fahrbahn grob gereinigt. Zusätzlich musste der Bereich rund um die beschädigte Glasfront des Geschäfts abgesperrt werden, da die Scheiben durch den Aufprall stark beschädigt und scharfkantig zersplittert waren.

Kurzzeitige Straßensperren im Ortszentrum

Während der Arbeiten war die Mureckerstraße zunächst einseitig gesperrt. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Straße kurzfristig vollständig gesperrt werden, bevor der Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan im Rosental stand mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen bis etwa 19 Uhr im Einsatz.