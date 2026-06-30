Großeinsatz auf A9: Schwerer Unfall nach Gewitter

Nach einem kurzen, heftigen Gewitter kam es Montagabend auf der A9 Pyhrnautobahn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Wagen prallte zwischen Mautern und Kalwang gegen die Leitschiene, die Autobahn musste gesperrt werden.

Am Montagabend, dem 29. Juni 2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kalwang und Mautern um 19.23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn alarmiert. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Linz zwischen den Anschlussstellen Mautern und Kalwang.

Fahrzeug gerät nach Gewitter ins Schleudern

Nach einem kurzen, aber heftigen Gewitter kam ein Wagen laut ersten Informationen vermutlich aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich und prallte mit großer Wucht gegen die rechte Leitschiene. Durch die massive Aufprallenergie wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und mehrere Meter vor dem Wrack auf der Fahrbahn geschleudert. Der schwer beschädigte Wagen kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf beiden Fahrstreifen zum Stillstand.

Lenker verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen und wurde noch an der Unfallstelle von Feuerwehrsanitätern der Freiwilligen Feuerwehr Mautern erstversorgt. Anschließend brachte das Rote Kreuz Mautern die unbestimmten Grades verletzte Person in das Unfallkrankenhaus Kalwang.

Autobahn stundenlang gesperrt

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, banden ausgetretene Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn. Zusätzlich unterstützten die Feuerwehren die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs durch ein privates Abschleppunternehmen. Während der Berge- und Aufräumarbeiten musste die A9 in Fahrtrichtung Linz vollständig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Abendverkehr. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kalwang und Mautern, die Autobahnpolizei Trieben, das Rote Kreuz Mautern, die ASFINAG sowie ein Abschleppunternehmen. Der Einsatz dauerte insgesamt rund eineinhalb Stunden, ehe die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte.