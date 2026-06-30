Schülerbus kommt von Fahrbahn ab, kracht in Böschung

Auf der B320 bei Niederstuttern (Steiermark) kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kleinbus. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und blieb auf der Seite liegen. Die Lenkerin wurde verletzt.

Am Dienstag, dem 30. Juni 2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Stainach und Unterburg zu einem Verkehrsunfall auf die B320 bei Kilometer 51,2 im Bereich Niederstuttern (Bezirk Liezen) alarmiert. Ein 9-sitziger Kleinbus, der von einer Schülerbuslenkerin gesteuert wurde, geriet in Fahrtrichtung Liezen aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn. Dabei verfehlte das Fahrzeug nur knapp mehrere massive Bäume sowie ein Brückengeländer. In weiterer Folge prallte der Kleinbus in den Böschungsbereich und kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.

Sicherung des Unfallfahrzeugs

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Lage zunächst erkundet und das Fahrzeug anschließend mittels Stabilisierungssystem STAB-FAST gesichert, um ein weiteres Verrutschen oder Umkippen zu verhindern. Parallel dazu stellten die Feuerwehren den Brandschutz sicher und führten ein Batteriemanagement durch. Da der Motorraum zugänglich gemacht werden musste, wurde die Motorhaube mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet.

Keine Person eingeklemmt

Entgegen der ersten Meldungen war die Lenkerin glücklicherweise nicht im Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnte bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von anwesenden Ersthelfern aus dem Kleinbus befreit werden. Unter den Helfern befand sich zufällig auch ein Mitglied der FF Stainach, der zugleich als Rettungssanitäter im Einsatz war. Weitere Insassen konnten nach einer gründlichen Kontrolle der Einsatzkräfte ausgeschlossen werden.

Unterstützung bei Versorgung und Hitzebelastung

Die Feuerwehr errichtete zudem einen Sichtschutz an der Unfallstelle und sorgte aufgrund der hohen Temperaturen für zusätzliche Beschattung mit Decken. Das medizinische Personal wurde bei der Erstversorgung der verletzten Lenkerin unterstützt. Im Anschluss wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die abschließenden Berge- und Aufräumarbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Unterburg gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen durchgeführt. Während des Einsatzes kam es im Bereich der B320 zu Verkehrsbehinderungen.