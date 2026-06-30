Hubschrauber-Einsatz: Ersthelfer befreien Frau aus Autowrack

Eine 50-jährige Autofahrerin kam Dienstagvormittag, 30. Juni 2026, auf der B320 in Trautenfels (Bezirk Liezen) von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 11 Uhr fuhr die 50-Jährige mit ihrem Wagen auf der B 320 aus Richtung Schladming kommend in Fahrtrichtung Liezen. Auf Höhe des Straßenkilometers 51,2 geriet der Wagen laut Zeugenaussagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in den dortigen Graben, überschlug sich und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Ersthelfer reagierten sofort und befreiten die Frau, die sich alleine im Fahrzeug befunden hatte, aus dem Wrack.

Frau ins Krankenhaus geflogen

Nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz und das Team des alarmierten Rettungshubschraubers Christophorus 14 wurde die Schwerverletzte in das LKH Rottenmann geflogen. Die B 320 war für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten im Bereich der Unfallstelle zwischen 11 Uhr und 12.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über die L734 wurde eingerichtet.