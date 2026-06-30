Hagel, Starkregen und Sturmböen: Mittwoch bringt 34 Grad und Gewitter

Bevor die Kaltfront nach einer langen Hitzewelle für etwas mildere Temperaturen sorgt, wird es am Mittwoch nochmal heiß. Wie auch in den vergangenen Tagen kommt es lokal auch zu stärkeren Gewittern mit Hagel und Starkregen.

„Vor dem Eintreffen einer Kaltfront gibt es am Mittwoch noch einmal sonnige und im Südosten auch schwülheiße Verhältnisse. Örtliche Nebelfelder lösen sich auf. Von den nordwestlichen Landesteilen ausgehend muss man im Laufe des Nachmittags und am Abend in der gesamten Steiermark mit teils kräftigen Schauern und Gewittern rechnen“, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria. Weiters heißt es darin: „Neben Starkregen und Hagel kann es vorübergehend auch stürmisch werden! In der Früh hat es zwischen 16 und 22 Grad, die Höchsttemperatur liegt im Ennstal und Ausseerland bei maximal 25 Grad, im Südosten werden vor Eintreffen der Kaltfront bis zu 34 Grad erreicht.“