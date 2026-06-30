Große Trauer um beliebten Lehrer: „Wir können es nicht fassen“

Die Nachricht vom Tod des Lehrers Peter Zotz hat an der Mittelschule Stainz in der Steiermark tiefe Betroffenheit ausgelöst. In einem öffentlichen Abschiedsposting beschreibt die Schule den Pädagogen als langjährigen, geschätzten Kollegen, dessen Verlust kaum in Worte zu fassen sei. Besonders hervorgehoben wird die enge Verbindung zu Schülern, Eltern und dem Kollegium. „Wir können es noch gar nicht fassen und wünschen seiner Familie viel Kraft, um diesen schweren Schicksalsschlag zu überstehen“, heißt es seitens der Schule.

Erinnerungen von Eltern: „Er war weit mehr als ein Lehrer“

Die Anteilnahme in der Schulgemeinschaft ist groß. Besonders bewegend sind die zahlreichen Kommentare von Eltern, die den Pädagogen als prägende Persönlichkeit beschreiben. Eine Mutter schreibt etwa: „Noch immer stockt uns der Atem. Es fällt uns unendlich schwer, die richtigen Worte zu finden, weil wir das Geschehene noch immer nicht begreifen und verstehen können. Mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzlichkeit hat er das Leben unserer Kinder nachhaltig geprägt. Er war weit mehr als ein Lehrer – er war ein Mensch, der zugehört, ermutigt und Vertrauen geschenkt hat. Unsere Kinder hatten das große Glück, von ihm begleitet werden zu dürfen. Seine Menschlichkeit, sein Quäntchen Schmäh und sein Humor, der immer wieder durch seine Erzählungen im Unterricht, auf Ausflügen oder auch bei Elternabenden spürbar war, werden unvergessen bleiben. Dieser plötzliche und völlig unerwartete Verlust hinterlässt eine schmerzliche Lücke – nicht nur in der Schule, sondern vor allem in den Herzen aller, die ihn kennenlernen durften.“ Auch weitere Stimmen aus der Elternschaft zeigen ähnliche Worte der Dankbarkeit und Trauer. Eine andere Mutter beschreibt ihn als „den besten Klassenvorstand, den wir uns für unsere Tochter wünschen konnten“ und spricht von einer „plötzlichen und schwer zu begreifenden Lücke“.

„Wir können es einfach nicht fassen und sind unendlich traurig“

Neben Eltern melden sich auch ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Bekannte zu Wort. Eine Person erinnert sich besonders an gemeinsame Begegnungen: „Du warst ein wunderbarer Lehrer und ein toller Mensch. Du hattest dein Herz am richtigen Fleck. Wir können es einfach nicht fassen und sind unendlich traurig. Du hast in unserem Leben eine sehr wichtige Rolle gespielt und wirst immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben.“ Ein Schüler schreibt in einem emotionalen Beitrag: „Lieber Herr Zotz. Danke für all die schönen Momente mit Ihnen, danke für das, was Sie mir beigebracht haben. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen, dass ich Sie aus meinem Leben verloren habe. In den letzten Stunden habe ich auf die schönen Erinnerungen zurückgedacht und vermisse unsere schöne Zeit.“ Auch Erinnerungen an gemeinsame Gespräche außerhalb der Schule werden geteilt: „Wir werden die Nachmittage, die Gespräche beim Schlosstoni in der Laube nicht vergessen. Du warst ein sehr guter und mit viel Herz Lehrer.“

Ein Lehrer, der Spuren hinterlässt

Die zahlreichen Reaktionen zeigen, wie stark Peter Zotz das schulische und persönliche Umfeld geprägt hat. Immer wieder fällt dabei das Wort „Herzlichkeit“ – ebenso wie die Beschreibung eines Lehrers, der nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch zuhören konnte und Vertrauen schenkte. Für viele bleibt er damit nicht nur als Pädagoge in Erinnerung, sondern als Mensch, der über den Unterricht hinaus Wirkung entfaltet hat.