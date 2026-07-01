Tödlicher Unfall: Landwirt (58) wurde aus Traktor geschleudert

Ein Landwirt (58) erlitt bei einem Traktorunfall im Ortsteil Hemmerberg am Dienstagabend tödliche Verletzungen. Der Mann hat aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 58-jährige Landwirt aus dem Bezirk Voitsberg fuhr nach landwirtschaftlichen Arbeiten mit seinem Traktor nach Hause. Dabei verlor er auf einer Gemeindestraße aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. „Der Traktor kam rechts von der Fahrbahn auf eine Böschung ab und kippte aufgrund der starken Schräglage auf die linke Seite“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Jede Hilfe kam zu spät

Der Steirer dürfte dabei vermutlich aus dem Fahrerhaus geschleudert worden sein. „Er blieb schwer verletzt neben dem Fahrzeug liegen“, so die Beamten weiter. Sein Schwiegersohn fand den Verunfallten wenig später und leistete sofort Erste Hilfe. „Die alarmierten Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Notarzt konnten jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen“, erklären die Polizisten abschließend. Das Unfallfahrzeug wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Afling und Kainach geborgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 06:35 Uhr aktualisiert