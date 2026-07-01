„Man fährt nicht betrunken“: Alko-Fahrt kostet steirischen Bürgermeister den Führerschein

Der Bürgermeister von Deutschfeistritz, Michael Viertler, hat nach einer alkoholisierten Fahrt seinen Führerschein verloren. Der ÖVP-Politiker bestätigt den Vorfall und zeigt sich einsichtig. Zurücktreten will er jedoch nicht.

Nachdem niemand erreichbar gewesen sei, sei er selbst gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ihm schließlich der Führerschein abgenommen.

Nachdem niemand erreichbar gewesen sei, sei er selbst gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ihm schließlich der Führerschein abgenommen.

Der Vorfall soll sich vor rund sechs Wochen gegen Mitternacht ereignet haben. Viertler habe nach eigenen Angaben versucht, sich abholen zu lassen. Nachdem niemand erreichbar gewesen sei, sei er selbst gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ihm schließlich der Führerschein abgenommen. In einem Bericht der Kleinen Zeitung räumt Viertler den Fehler ein: „Natürlich ist das eine Sauerei, man fährt nicht betrunken.“

©ÖVP „Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich kann mein Amt zu 100 Prozent ausfüllen“, sagt der Bürgermeister Viertler.

Bürgermeister will im Amt bleiben

Am Tag nach dem Vorfall informierte Viertler nach eigenen Angaben seine Kollegen im Gemeinderat. Einen Rücktritt schließt er aus. „Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich kann mein Amt zu 100 Prozent ausfüllen“, sagt der Bürgermeister. Kosten, die durch seine eingeschränkte Mobilität entstehen, wolle er selbst tragen. Zudem habe er sich ein E-Bike gekauft. Im Gemeinderat wird der Vorfall unterschiedlich eingeordnet. FPÖ-Vizebürgermeister Helmut Gössler sieht die Entscheidung über einen Rücktritt bei Viertler selbst. SPÖ-Gemeinderat Franz Draxler betont, Viertler habe den Vorfall offen angesprochen und sich entschuldigt. Wichtig sei nun, dass die Arbeit für die Gemeinde nicht beeinträchtigt werde.

Zweiter prominenter Fall in kurzer Zeit

Der Fall sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil erst vor Kurzem Ex-FPÖ-Minister Norbert Hofer nach einer alkoholisierten Fahrt seinen Führerschein verlor, 5 Minuten hat berichtet: Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer soll mit 2,5 Promille am Steuer erwischt worden sein . Auch Hofer zeigte sich öffentlich reumütig und wies Rücktrittsforderungen zurück.