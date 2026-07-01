Schwerer Unfall wegen einer Spinne: 17-Jähriger prallt mit Auto gegen Linienbus

Ein 17-jähriger Autofahrer erschrak Dienstagnachmittag während der Fahrt im Bezirk Weiz vor einer Spinne auf seinem Lenkrad und geriet in den Gegenverkehr. Der Jugendliche wurde schwer verletzt.

Der 17-Jährige war mit seinem Auto unterwegs, als er plötzlich eine Spinne auf dem Lenkrad bemerkte.

Der 17-Jährige war mit seinem Auto unterwegs, als er plötzlich eine Spinne auf dem Lenkrad bemerkte.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der L104 zwischen Gasen und Haslau. Der 17-Jährige war mit seinem Auto unterwegs, als er plötzlich eine Spinne auf dem Lenkrad bemerkte. Aus Schreck riss der Jugendliche das Lenkrad nach links. Dadurch geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Linienbus, der von einer 44-jährigen Buslenkerin gelenkt wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

Auto und Bus landen im Straßengraben

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto in den Straßengraben geschleudert. Die Buslenkerin versuchte noch auszuweichen, dennoch kam auch der Linienbus im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Die 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 17-Jährige wurde in seinem schwer beschädigten Auto eingeklemmt.

Feuerwehr befreit Jugendlichen aus Wrack

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld schnitten den jungen Lenker mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste die L104 zwischen 14.15 und 18.15 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.