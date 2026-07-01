Seltener Nachwuchs: Vier Wildkatzenbabys begeistern jetzt die Steiermark

Am Wilden Berg in Mautern hat Wildkatze Vroni gleich vier Junge zur Welt gebracht. Die seltenen Katzenbabys werden von ihren Eltern liebevoll umsorgt und wagen nun ihre ersten neugierigen Ausflüge.

Vor rund fünf Wochen hat Wildkatze Vroni vier gesunde Jungtiere geboren. Gemeinsam mit Kater Silvester kümmert sie sich fürsorglich um den Nachwuchs, der sich laut dem Freizeitpark Wilder Berg prächtig entwickelt. Noch verbringen die kleinen Wildkatzen viel Zeit in ihrem geschützten Wurfplatz. Doch immer öfter verlassen sie ihr Versteck und erkunden vorsichtig ihre Umgebung, sehr zur Freude der Besucher.

©Mautern- Der wilde Berg Vor rund fünf Wochen hat Wildkatze Vroni vier gesunde Jungtiere geboren.

Eine seltene Tierart

Die Europäische Wildkatze zählt zu den seltensten heimischen Wildtierarten. Jahrzehntelang galt sie in Österreich sogar als ausgestorben beziehungsweise verschollen. Umso größer ist die Freude über den Nachwuchs in Mautern. „Die Geburt von vier Wildkatzen ist etwas ganz Besonderes. Umso mehr freut es uns, dass sich Vroni so fürsorglich um ihren Nachwuchs kümmert und sich die Jungtiere prächtig entwickeln“, sagt Sonja Gollenz, zoologische Leiterin am Wilden Berg.