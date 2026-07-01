Ab heute wird Öffi-Fahren teurer: Diese Preise gelten jetzt in der Steiermark

Wer seit heute mit Bus oder Straßenbahn unterwegs ist, muss mehr bezahlen. Mit 1. Juli steigen die Ticketpreise im steirischen Verkehrsverbund. Auch das Klimaticket kostet künftig mehr, bleibt aber weiterhin stark gefragt.

Mit dem heutigen Tag treten die neuen Tarife im steirischen Verkehrsverbund in Kraft, 5 Minuten hat bereits berichtet: Öffis in der Steiermark werden teurer: Das zahlst du ab dem 1. Juli. Für viele Fahrgäste bedeutet das höhere Kosten. Die Stundenkarte für eine Tarifzone, etwa in Graz, kostet ab sofort 3,30 Euro statt bisher 3,20 Euro. Der Preis für ermäßigte Stundenkarten bleibt mit 2,10 Euro unverändert. Auch andere Tickets werden teurer. Die 24-Stunden-Karte kostet nun 7,20 Euro, der Zehnerblock schlägt künftig mit 21 Euro zu Buche.

Nutzt du die Grazer Öffis? Ja Nein Wenn es sein muss. Fahre aber lieber mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Auch das Klimaticket wird teurer

Von der Preisanpassung betroffen ist außerdem das Klimaticket Steiermark. Der Jahrespreis steigt von 514 auf 532 Euro. Hintergrund ist die jährliche Anpassung an den Verbraucherpreisindex. Wer seinen Hauptwohnsitz in Graz hat, erhält weiterhin eine Förderung der Stadt in Höhe von 100 Euro. Die steigenden Preise scheinen der Nachfrage bislang keinen Abbruch zu tun. Laut Verkehrsverbund sind derzeit mehr als 102.000 regionale Klimatickets in der Steiermark aktiv, so viele wie noch nie. Mehr als die Hälfte davon wird von der Stadt Graz gefördert. Zusätzlich besitzen fast 20.000 Steirer ein österreichweites Klimaticket, bestätigt der Verkehrsverbund Steiermark. Preislich liegt die Steiermark im österreichvergleich im mittleren Bereich. So kostet die Wiener Jahreskarte 461 Euro, das Klimaticket Salzburg 399 Euro und in Oberösterreich 703 Euro. Was noch immer für Diskussion sorgt, ist die Tatsache, dass wenn man ein Kärntner Klimaticket (Kostenpunkt 449 Euro) und ein Klimaticket Steiermark nicht durch den Koralmtunnel fahren kann, sondern für die Greine ein Ticket lösen muss. Hier gibt es nach wie vor keine Lösung.