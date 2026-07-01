Wetter kippt: Gewitter mit Sturm bis 100 km/h treffen die Steiermark

Der historische Hitze-Juni endet turbulent. Während in den vergangenen Tagen zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen wurden, rückt nun eine kräftige Gewitterfront ins Land. Für den Großteil der Steiermark gilt am Mittwoch eine orange Unwetterwarnung, 5 Minuten hat berichtet: Hagel, Starkregen: Experten warnen vor lokalen gewittern in der Steiermark. Laut Geosphere Austria entstehen ab Mittag teils kräftige Gewitter, die sich vom Semmering- und Wechselgebiet in Richtung Süden verlagern. Besonders zwischen 16 und 18 Uhr ist in vielen Regionen mit intensiven Wettererscheinungen zu rechnen. Laut den Wetterexperten sind heute mit lokalen Unwettern, Hagel und vor allem lokal mit Sturmböen von 80 bis 100 km/h zu rechnen.

Gewitter ziehen zwar rasch weiter, haben aber viel Energie

Die Experten der GeoShere Austria rechnen mit einer rasch ziehenden Unwetterlinie. Gerade diese Geschwindigkeit sorgt jedoch dafür, dass die Gewitter besonders energiereich ausfallen können. Neben Starkregen und Hagel stehen vor allem kräftige Sturmböen im Fokus. Äste können abbrechen, lose Gegenstände umherfliegen und Straßen kurzfristig überflutet werden. Wer unterwegs ist, sollte die Wetterentwicklung genau beobachten und rechtzeitig Schutz suchen. Bereits in der ersten Nachthälfte soll sich die Wetterlage laut Geosphere wieder beruhigen.

Große Hitze ist vorerst vorbei

Mit der Gewitterfront endet auch die außergewöhnliche Hitzewelle, die den Juni geprägt hat. Österreichweit lag der Monat laut Meteorologen um mehr als 2,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt, einer der heißesten Juni-Monate seit Beginn der Messungen. Am Donnerstag erwartet die Steiermark deutlich angenehmere Temperaturen. Während der Norden zunächst noch mit Wolken und einzelnen Regenschauern startet, lockert es im Tagesverlauf auf. Im Süden zeigt sich schon früher die Sonne. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 22 und 28 Grad. Auch am Freitag bleibt es im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich kühler. Je nach Region werden 21 bis knapp 30 Grad erwartet. Die Meteorologen empfehlen, lose Gegenstände auf Balkonen oder in Gärten zu sichern und Aufenthalte im Freien während der Gewitter möglichst zu vermeiden. Besonders Autofahrer sollten sich auf plötzlich auftretende Sturmböen, starken Regen und eingeschränkte Sicht einstellen.