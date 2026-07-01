Traditionsgasthof in der Steiermark wird an die nächste Generation übergeben

Seit Generationen gehört der Landgasthof Schrempf in der Steiermark zur Familie und das bleibt auch so. Mit Sophie Schrempf übernimmt nun die nächste Generation den beliebten Betrieb.

Der Landgasthof Schrempf in Tipschern, in der Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin, schlägt ein neues Kapitel auf. Bereits im April hat Sophie Schrempf den Gastronomiebetrieb sowie die dazugehörige Landwirtschaft von ihren Eltern Ernst und Elisabeth Schrempf übernommen. Für die junge Wirtin ist es mehr als nur ein Generationenwechsel. „Neues Kapitel, gleiche Leidenschaft“, schreibt sie auf Social Media. Sie wolle den Familienbetrieb mit frischen Ideen weiterentwickeln, gleichzeitig aber das bewahren, was Gäste seit Jahren schätzen: herzliche Gastfreundschaft, bodenständige Küche und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Bewährtes erhalten, Neues wagen

Der Landgasthof zählt seit vielen Jahren zu den bekannten Einkehrmöglichkeiten in der Region. Daran soll sich auch unter der neuen Führung nichts ändern. Sophie Schrempf möchte den Charakter des Hauses erhalten und gleichzeitig eigene Akzente setzen. Für viele Stammgäste ist die Betriebsübergabe deshalb vor allem eine gute Nachricht: Der traditionsreiche Familienbetrieb bleibt bestehen.