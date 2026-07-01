Warnung für die Steiermark: Zwischen 14 und 20 Uhr wird es gefährlich

Am heutigen Nachmittag können über weite Teile der Steiermark teils schwere Unwetter niedergehen. Neben Starkregen werden auch Hagel und stürmische Windböen erwartet. Die Bevölkerung wird aufgerufen, besonders vorsichtig zu sein.

Mit einer heranziehenden Kaltfront verschlechtert sich das Wetter am Nachmittag deutlich. Zwischen 14 und 20 Uhr muss in der Steiermark mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Begleitet werden diese von starken Sturmböen, intensivem Starkregen und örtlichem Hagel. Besonders tückisch: Die starken Windböen können bereits vor dem eigentlichen Regen auftreten, 5 Minuten hat berichtet: Wetter kippt: Gewitter mit Sturm bis 100 km/h treffen die Steiermark.

Überflutungen möglich

Lokal können innerhalb kurzer Zeit mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Dadurch besteht die Gefahr, dass Bäche rasch anschwellen und Straßen oder Unterführungen überflutet werden. Auch Hangrutschungen sind in exponierten Bereichen nicht ausgeschlossen. Die Einsatzorganisationen und Behörden beobachten die Wetterlage laufend und bereiten sich auf mögliche Einsätze vor. Die Behörden betonen, dass sich Gefahren durch umsichtiges Verhalten deutlich reduzieren lassen. Wer lose Gegenstände im Freien rechtzeitig sichert, unnötige Fahrten vermeidet und während der Gewitter geschützte Orte aufsucht, kann sich und andere schützen. Gleichzeitig richten sie einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.