AMS schlägt Alarm: Diese Gruppen trifft der Jobmarkt jetzt besonders hart

Der steirische Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin stabil. Während junge Menschen derzeit bessere Chancen auf einen Job haben, steigt die Arbeitslosigkeit bei Frauen, älteren Menschen und Langzeitarbeitslosen weiter an.

Im Juni waren in der Steiermark 35.502 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 1.221 Menschen mehr als vor einem Jahr (+3,6 Prozent), dennoch spricht das AMS von einer insgesamt stabilen Entwicklung.

Im Juni waren in der Steiermark 35.502 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 1.221 Menschen mehr als vor einem Jahr (+3,6 Prozent), dennoch spricht das AMS von einer insgesamt stabilen Entwicklung.

Im Juni waren in der Steiermark 35.502 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 1.221 Menschen mehr als vor einem Jahr (+3,6 Prozent), dennoch spricht das AMS von einer insgesamt stabilen Entwicklung. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,1 Prozent, gleichzeitig bleibt auch die Beschäftigung mit rund 551.000 Erwerbstätigen nahezu unverändert.

Jugendliche finden leichter einen Job

Besonders erfreulich entwickelt sich die Situation für junge Menschen: Die Zahl der arbeitslosen Unter-25-Jährigen ist um 3,3 Prozent zurückgegangen. Für viele Jugendliche scheint der Einstieg in den Arbeitsmarkt derzeit etwas leichter zu gelingen. Ganz anders sieht es bei anderen Gruppen aus. Die Zahl der arbeitslosen Frauen stieg innerhalb eines Jahres um 6,7 Prozent auf 16.373 Personen. Auch bei den über 50-Jährigen zeigt sich ein deutlicher Anstieg auf 12.709 Arbeitslose (+5,5 Prozent). Besonders besorgniserregend bleibt zudem die Entwicklung bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Immer mehr Menschen sind bereits seit längerer Zeit ohne Beschäftigung und benötigen gezielte Unterstützung.

Große Unterschiede zwischen den Branchen

Nicht alle Wirtschaftsbereiche entwickeln sich gleich. Rückgänge bei der Arbeitslosigkeit verzeichnet das AMS unter anderem im Bauwesen (-5,2 Prozent), im Verkehr (-5,4 Prozent) sowie in der Beherbergung und Gastronomie (-5,7 Prozent). Mehr Arbeitslose gibt es hingegen im öffentlichen Dienst, Unterricht sowie Gesundheits- und Sozialwesen (+11,6 Prozent), bei den wirtschaftsnahen Dienstleistungen (+5,3 Prozent) und im Handel (+3,9 Prozent).

Liezen mit stärkstem Rückgang, Judenburg mit größtem Plus

Regional fällt die Entwicklung unterschiedlich aus. Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnet der Bezirk Liezen mit minus 7,7 Prozent, gefolgt von Murau (-5,4 Prozent) und Leoben (-4,2 Prozent). Am stärksten gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen hingegen in Judenburg (+9,7 Prozent) und Mürzzuschlag (+8,0 Prozent). In Graz liegt der Anstieg bei 5,4 Prozent. AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe sieht trotz der stabilen Gesamtlage Handlungsbedarf: Vor allem Frauen, ältere Personen und Langzeitarbeitslose benötigten weiterhin gezielte Unterstützung und Qualifizierungsangebote, um wieder leichter in den Arbeitsmarkt zurückzufinden.