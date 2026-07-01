Steiermark: Zahl der Verkehrstoten ist heuer gestiegen

In der Steiermark kamen seit Jahresbeginn 26 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben - drei mehr als im ersten Halbjahr 2025.

26 Menschen starben heuer bereits bei Verkehrsunfällen in der Steiermark. Der VCÖ fordert nun mehr Maßnahmen gegen zu hohes Tempo und Handy am Steuer.

26 Menschen starben heuer bereits bei Verkehrsunfällen in der Steiermark. Der VCÖ fordert nun mehr Maßnahmen gegen zu hohes Tempo und Handy am Steuer.

Die Unfallbilanz für die Steiermark zeigt heuer eine traurige Entwicklung: Seit Jahresbeginn kamen 26 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das sind um drei mehr als im ersten Halbjahr 2025. Laut VCÖ handelt es sich für 2026 um vorläufige Daten, für 2025 um endgültige Daten. Die größten Opfergruppen im ersten Halbjahr waren Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Pkw-Insassen mit jeweils sieben Todesopfern.

Zweite Jahreshälfte

Besonders sorgenvoll blickt der VCÖ auf die kommenden Monate. In den Jahren 2023 bis 2025 starben in der Steiermark im zweiten Halbjahr insgesamt 134 Menschen im Straßenverkehr. Das waren um 56 mehr als im jeweiligen ersten Halbjahr. In den vergangenen drei Jahren gab es im zweiten Halbjahr damit rund 70 Prozent mehr Verkehrstote als im ersten Halbjahr.

Tempo im Fokus

Für den VCÖ sind weitere Maßnahmen nötig, damit es weniger schwere Verkehrsunfälle gibt. „Umso wichtiger sind weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen, um die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu verringern. Zentrale Faktoren für die Verkehrssicherheit sind zum einen das Tempo und zum anderen die Aufmerksamkeit“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Ein geringeres Tempo verkürzt den Anhalteweg. Der VCÖ spricht sich daher für mehr Tempo 30 statt 50 im Ortsgebiet und Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen aus.

Handy am Steuer

Auch mehr Tempokontrollen sind aus Sicht des VCÖ wichtig. Seit drei Jahren können Bundesländer ihren Gemeinden ermöglichen, die Geschwindigkeit im Ort selbst zu kontrollieren. Bisher hat nur Tirol eine sogenannte Übertragungsverordnung erteilt. „Im Ortsgebiet sind Kinder und ältere Menschen unterwegs. Werden Tempolimits missachtet, werden Gesundheit und Leben anderer gefährdet. Umso wichtiger ist es, auch den Gemeinden Geschwindigkeitskontrollen zu ermöglichen“, betont Schenk. Zusätzlich fordert der VCÖ verstärkte Maßnahmen gegen Handy am Steuer. Die Bundesregierung soll Handy am Steuer ins Vormerksystem aufnehmen und die rechtlichen Grundlagen für sogenannte Handy-Blitzer schaffen.

Öffis und Radwege

Für mehr Verkehrssicherheit nennt der VCÖ auch vorbeugende Maßnahmen. Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erhöhe die Verkehrssicherheit. Außerdem sei der weitere Ausbau der Radinfrastruktur wirksam, um die Sicherheit beim Radfahren zu erhöhen. Grundlage der Zahlen sind Angaben von BMI, Statistik Austria und VCÖ 2026.