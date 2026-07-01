Klimaanlagen: Genehmigung soll in der Steiermark fallen

In der Steiermark soll der Einbau von Klimaanlagen leichter werden: Statt Genehmigung soll künftig eine Meldung samt Schallnachweis reichen. Für hitzegeplagte Steirer heißt das: weniger Papierkram.

In der Steiermark soll der Einbau von Klimaanlagen künftig einfacher werden - statt Genehmigung soll eine Meldung reichen.

In der Steiermark soll der Einbau von Klimaanlagen künftig einfacher werden - statt Genehmigung soll eine Meldung reichen.

Wer in der Steiermark künftig eine Klimaanlage einbauen möchte, soll es deutlich einfacher haben. Die Landesräte Hannes Amesbauer (FPÖ) und Simone Schmiedtbauer (ÖVP) wollen die Genehmigungspflicht für Klimaanlagen abschaffen. Geplant ist das im Zuge einer umfassenden Novelle des Baugesetzes. Statt eines aufwendigen Verfahrens soll künftig eine Meldepflicht reichen – ähnlich wie bei Wärmepumpen.

Aktuelle Hitzewelle als Anlass

Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr: In den vergangenen Tagen haben stabile hochsommerliche Temperaturen vielen Menschen ordentlich zugesetzt. Vor allem in dicht bebauten Siedlungsgebieten blieb es auch in den Nachtstunden oft überdurchschnittlich warm. Wer da daheim oder in der Arbeit nach kühler Luft lechzt, soll künftig nicht zuerst durch einen Behördenstapel schwitzen müssen. Genau hier will die Landesregierung ansetzen.

Schallnachweis bleibt

Ganz ohne Regeln soll es aber nicht gehen. Nach den Plänen soll beim Einbau weiterhin ein schalltechnischer Nachweis vorgelegt werden. Damit wird die Klimaanlage nicht zur völlig freien Wildbahn am Balkon oder an der Hauswand. Der Unterschied liegt vor allem im Verfahren: melden statt genehmigen lassen. Das soll Bürger, Bauwerber, Betriebe, Gemeinden und die Verwaltung entlasten.

„Staat muss nicht jeden Handgriff seiner Bürger genehmigen“

Der für das Baugesetz zuständige Landesrat Hannes Amesbauer spricht von weniger Bürokratie und mehr Eigenverantwortung. „Der Staat muss nicht jeden Handgriff seiner Bürger genehmigen. Wo keine sachliche Notwendigkeit für ein aufwendiges Bewilligungsverfahren besteht, müssen wir Bürokratie abbauen und auf Eigenverantwortung setzen.“ Besonders bildlich wird er beim Thema Sommerhitze: „Bei diesen Temperaturen brauchen die Bürger keine Schweißperlen im Bürokratiedschungel, man schwitzt auch so schon genug“.

©Land Steiermark/Robert Binder Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) will die Genehmigungspflicht für Klimaanlagen abschaffen.

„Die derzeitigen Temperaturen beweisen, dass der Klimawandel schon da ist“

Für Klima- und Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer sind Klimaanlagen aber nur ein Teil der Antwort auf immer heißere Sommer. „Die derzeitigen Temperaturen beweisen, dass der Klimawandel schon da ist. Klimawandelanpassung ist daher das Gebot der Stunde. Dazu wird es auch Klimaanlagen brauchen.“ Gleichzeitig brauche es mehr Maßnahmen, etwa beim Bauen. Glasfronten ohne Beschattung sollen laut Schmiedtbauer der Vergangenheit angehören. Eine umfassende Strategie für kühlere Städte werde aktuell erarbeitet.