Hagel, Starkregen, Sturm: Unwetter treffen die Obersteiermark

Am heutigen Mittwoch, 1. Juli, hat sich die Wetterlage in der Steiermark deutlich zugespitzt. Was sich am Vormittag bereits angekündigt hat, trifft nun mehrere Regionen: Gewitter, Hagel, Starkregen und kräftige Windböen. Die Österreichische Unwetterzentrale meldet derzeit teils heftige Gewitter. Es heißt: „Am Alpenostrand gehen derzeit teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel nieder, anbei aktuelle Bilder aus Neuberg. Im Mostviertel und in der nördlichen Obersteiermark kommt zudem kräftiger Westwind mit teils stürmischen Böen auf. “ Damit bleibt die Lage vor allem in der nördlichen Obersteiermark angespannt.

Warnungen im Land

Die aktuellen Warnungen zeigen, wie großflächig die Steiermark betroffen ist. Für Hartberg-Fürstenfeld gilt laut UZW derzeit eine Warnung vor starkem Unwetter mit Gewitter und Hagel. In Murtal, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz wird vor Unwetter mit Gewitter und Hagel gewarnt. Für Murau gilt eine Warnung vor markantem Wetter durch Wind. In Südoststeiermark, Graz-Stadt und Leibnitz gibt es eine Vorwarnung vor Gewitter und Hagel.

Zwischen 14 und 20 Uhr kann es rund gehen in der Steiermark

Wie 5 Minuten bereits heute berichtet hat, wurde zwischen 14 und 20 Uhr vor kräftigen Gewittern in der Steiermark gewarnt. Mit der heranziehenden Kaltfront verschlechterte sich das Wetter am Nachmittag deutlich. Erwartet wurden starke Sturmböen, intensiver Starkregen und örtlicher Hagel. Lokal können innerhalb kurzer Zeit mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Dadurch steigt die Gefahr von Überflutungen und in exponierten Bereichen auch von Hangrutschungen.

Jetzt vorsichtig sein Wer draußen unterwegs ist, sollte Wälder und Parkanlagen während des Unwetters meiden. Auch zu Bächen und kleineren Fließgewässern sollte Abstand gehalten werden. Lose Gegenstände im Freien sollten rechtzeitig gesichert werden, bevor der Wind sie erfasst. Unnötige Fahrten sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Wichtig ist jetzt auch, aktuelle Wetterwarnungen weiter zu verfolgen und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 15:22 Uhr aktualisiert