Zwei steirische Buschenschanken räumen im Falstaff-Guide ab

In der Steiermark darf angestoßen werden: Zwei Adressen stehen im neuen Falstaff Heurigen- & Buschenschankguide 2026 ganz weit vorne - mit je 97 Punkten.

Wein dort trinken, wo er wächst: Genau dieses Gefühl macht Heurige und Buschenschanken seit den Tagen Kaiser Josephs II. so beliebt. Der neue Falstaff Heurigen- & Buschenschankguide 2026 zeigt, dass diese Tradition noch lange nicht eingestaubt ist. Über 620 Betriebe wurden heuer von der Falstaff-Community bewertet. Aus steirischer Sicht besonders erfreulich: Die Buschenschank Trummer am Obegg in Spielfeld und das Weingut Schauer in Kitzeck im Sausal holen jeweils starke 97 Punkte.

Buschenschank Trummer am Obegg in Spielfeld

Beim Buschenschank Trummer am Obegg in Spielfeld wird offenbar nicht einfach nur die Brettljause abgestellt und fertig. Laut Falstaff sind dort Buschenschank-Gerichte abseits des Üblichen das Markenzeichen. Als Beispiel wird der eingerollte Schweinebauch genannt: außen knusprig, innen saftig. Da merkt man schon beim Lesen, dass hier nicht nur das Achterl, sondern auch der Teller eine Hauptrolle spielt.

©Buschenschank Trummer Der Buschenschank Trummer am Obegg in Spielfeld wurde mit 97 Punkten bewertet.

Weingut Schauer in Kitzeck im Sausal

Auch das Weingut Schauer in Kitzeck im Sausal landet mit 97 Punkten weit vorne. Besonders hervorgehoben wird ein Tisch im Garten unter den großen Bäumen. Wer es lieber gemütlich drinnen mag, findet laut Guide Stuben mit Holztram und Kachelofen. Dazu werden besondere Genüsse genannt, darunter Fenchelsalami.

©Weingut Schauer Das Weingut Schauer in Kitzeck im Sausal wurde mit 97 Punkten bewertet.

So wurde gewertet

Die Bewertungen kommen von der Falstaff-Online-Community, die das ganze Jahr über abstimmt. Punkte gibt es in vier Bereichen: Essen, Wein, Ambiente und Service. Maximal sind 100 Punkte möglich. Für die Steiermark heißt das: Zwei Betriebe aus den Weingärten zeigen, dass ein Buschenschank heute mehr sein kann als ein schneller Stopp – nämlich ein Platzerl, an dem man bleibt.