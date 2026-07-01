Zwei Jahre flux: Erna aus Voitsberg war 100.000ster Fahrgast

Das regionale Sammeltaxi flux fährt seit 1. Juli 2024 in 42 Gemeinden der Bezirke Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg. Das Angebot ergänzt den öffentlichen Verkehr im Steirischen Zentralraum und soll vor allem dort Verbindungen schaffen, wo Bus und Bahn nicht durchgehend verfügbar sind. Zum zweiten Geburtstag zieht die Region eine Bilanz der bisherigen Nutzung. Seit dem Start wurden mehr als 75.500 Fahrten durchgeführt. Die Fahrzeuge legten dabei über eine Million Kilometer zurück.

Mehr Anfragen

Im zweiten Betriebsjahr nutzten knapp 57.000 Fahrgäste das Angebot. Insgesamt wurden rund 50.500 Fahrtanfragen gestellt. Das entspricht laut den Angaben einem Plus von rund 40 Prozent gegenüber dem ersten Betriebsjahr. Mehrere Buchungen können bei flux gebündelt werden. So wurden aus den Fahrtanfragen rund 45.300 Fahrten. Mehr als 4.100 Personen sind mittlerweile registriert. Eine Registrierung ist nicht notwendig, bringt aber Tarifvorteile. Für Besitzerinnen und Besitzer eines KlimaTickets kostet eine Fahrt etwa die Hälfte.

81-jährige Erna aus Voitsberg war 100.000ster Fahrgast

In der letzten Juniwoche wurde die 81-jährige Erna aus Voitsberg als 100.000ster Fahrgast begrüßt. Sie nutzt flux regelmäßig, unter anderem für Wege zum Arzt oder zum Einkaufen. „Für uns bedeutet flux ein großes Stück Lebensqualität. Mein Mann sieht nicht mehr so gut, und so können wir trotzdem unsere Wege zum Arzt oder Einkaufen erledigen. Die Fahrten funktionieren immer zuverlässig, und die Fahrerinnen und Fahrer sind ausgesprochen freundlich. Ich bin sehr dankbar, dass es dieses Angebot gibt.“

Kurze Strecken

Die durchschnittlich gebuchte Fahrt ist rund fünf Kilometer lang. Häufig angefahren werden Bahnhöfe, Ortszentren, Supermärkte sowie Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Zu den meistgenutzten Haltepunkten zählen der Bahnhof Köflach mit rund 3.200 Fahrten, der Bahnhof Frohnleiten mit rund 2.700 Fahrten und die Straßenbahn-Endhaltestelle Wetzelsdorf in Graz mit rund 2.000 Fahrten. Die Fahrten verteilen sich auf drei Bezirke: Rund 45 Prozent entfallen auf Graz-Umgebung, 44 Prozent auf Voitsberg und 11 Prozent auf Graz. Die Altersspanne der Fahrgäste reicht laut Angaben von 6 bis 101 Jahren.

90 Prozent der Befragten bewerteten flux positiv

Eine Mobilitätsbefragung aus dem Herbst 2025 zeigt, wie das Angebot genutzt wird. Von 292 befragten flux-Nutzenden gaben 50 Personen an, unter anderem dank flux ein Auto im Haushalt abgeschafft zu haben. Rund 90 Prozent der Befragten bewerteten flux positiv. Genannt wurden dabei unter anderem Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit und die Freundlichkeit des Fahrpersonals. Finanziert wird flux zu zwei Dritteln von der Region aus Mitteln des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes. Ein Drittel tragen die beteiligten Gemeinden.