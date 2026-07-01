Prinzessin Dianas ehemaliger Butler begeisterte steirische Schüler

Bad Gleichenberg hatte für zwei Tage einen Hauch von Buckingham Palace. Bei der 3. SAV Academy stand Paul Burrell auf der Bühne, der ehemalige Butler von Queen Elizabeth II. und enge Vertraute von Prinzessin Diana. Diana soll ihn einst als ihren „Rock“ bezeichnet haben. In Bad Gleichenberg nahm er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit hinter die Kulissen des britischen Königshauses. Er erzählte von Staatsbesuchen, weltpolitischen Ereignissen und bewegenden Momenten an der Seite von Queen Elizabeth II. und Lady Diana.

Mehr als Promi-Glanz

Doch Burrell war nicht nur wegen seiner bekannten Geschichte das Highlight der Veranstaltung. Er beeindruckte auch mit seiner Ausstrahlung, seiner Bescheidenheit und seinem Blick auf Service, Loyalität und Gastfreundschaft. Genau darum ging es bei der SAV Academy: nicht nur große Namen zu hören, sondern etwas für den eigenen Betrieb mitzunehmen. Rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen dafür nach Bad Gleichenberg. Die Region wurde damit wieder zu einem Treffpunkt für Touristiker, Gastronomen, Hoteliers und alle, die sich für Gastfreundschaft begeistern.

©Tourismusschulen Bad Gleichenberg | Rund 150 Teilnehmer holten sich bei der SAV Academy in Bad Gleichenberg neue Ideen für Tourismus, Service und Gastfreundschaft.

„SAV Academy soll kein exklusiver Elfenbeinturm sein“

Bereits zum dritten Mal lud der Schüler- und Absolventenverband der Tourismusschulen Bad Gleichenberg zur Tourismusakademie ein. SAV-Obmann Philip Borckenstein-Quirini erklärt das Ziel so: „Unser Ziel war es von Anfang an, Weiterbildung für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Die SAV Academy soll kein exklusiver Elfenbeinturm sein, sondern eine Plattform mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, die Touristiker, Gastronomen, Hoteliers und alle Interessierten begeistert und inspiriert“. Dass die Veranstaltung in Bad Gleichenberg stattfindet, ist bewusst gewählt. Mit den Tourismusschulen, den Berufsschulen für Tourismus und der FH Joanneum ist hier viel touristisches Wissen gebündelt.

Viele Persönlichkeiten vor Ort

Neben Burrell standen weitere bekannte Vortragende auf dem Programm. Eröffnet wurde die Academy von Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steiermark Tourismus und Standortmarketing GmbH. Er sprach über die Marke „Grünes Herz“ und moderne Entwicklung von Urlaubsregionen. Außerdem waren unter anderem Alexandra Gorsche, Peter Stark, Christoph Rosenberger, Thomas Lidl, Karin Niederer und Bastian Baumann dabei. Die Themen reichten von Künstlicher Intelligenz über Mitarbeiterführung bis hin zu Luxus, Vertrieb, Kommunikation und Gesichtslesen.

Palatschinken-Finale mit Michelin-Sternekoch

Nach zwei Tagen voller Ideen endete die Academy nicht mit Prunk, sondern mit etwas sehr Bodenständigem. Michelin-Sternekoch Richard Rauch bereitete in der Trainingsküche der Tourismusschulen Bad Gleichenberg Palatschinken zu, so wie sie einst von der Großmutter gemacht wurden. Das passte zum Geist der Veranstaltung: große Gedanken, aber mit beiden Beinen am Boden. Die 3. SAV Academy zeigte damit, wie viel Kraft in der Südoststeiermark steckt. Und sie machte Lust auf die Frage, wer im kommenden Jahr in Bad Gleichenberg für Staunen sorgen wird.