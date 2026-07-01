Starkregen und Sturm: Feuerwehren in der Steiermark im Einsatz

In der Obersteiermark und in Graz sorgte das Unwetter für Einsätze: Straßen wurden überflutet, Bäume blockierten Fahrbahnen und beim Grazer Bahnhof rückte die Feuerwehr aus.

In der Obersteiermark hat das Unwetter am Mittwoch, dem 1. Juli, rasch Spuren hinterlassen. In Neuberg an der Mürz trat nach massiven Regenfällen ein Bach über die Ufer und überflutete die Roseggerstraße. Schlamm und Geröll machten die Fahrbahn unpassierbar, Wasser drang bereits in ein Haus und Garagen ein. Fast zeitgleich mussten Einsatzkräfte auch in Gröbming ausrücken, weil umgestürzte Bäume eine Straße blockierten.

Bach trat in Neuberg über

In Neuberg an der Mürz kam es am heutigen Mittwoch, 1. Juli 2026, zu einem Unwettereinsatz. Um 14.47 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem T07-Unwetter alarmiert. Der Grund waren massive Regenfälle im Ort. „Aufgrund massiver Regenfälle war ein Bach über die Ufer getreten und hatte die Roseggerstraße großflächig überflutet“, so die Feuerwehr Neuberg/Mürz. Für den Verkehr war die Straße danach nicht mehr passierbar.

Geröll auf Straße

Die Lage war nicht nur wegen des Wassers gefährlich. „Die Wassermassen schwemmten große Mengen an Schlamm und Geröll auf die Fahrbahn, wodurch die Straße für den Verkehr unpassierbar wurde. Zudem war bereits Wasser in ein angrenzendes Haus sowie Garagen eingedrungen.“ Die Einsatzkräfte mussten rasch handeln, damit nicht noch mehr Wasser in Gebäude und Garagen eindringt. Die direkt gefährdeten Anrainer wurden laut Feuerwehr umgehend mit Sandsäcken versorgt. So sollte verhindert werden, dass weitere Wassermassen in das Haus und die Garagen gelangen. Insgesamt standen 21 Einsatzkräfte im Einsatz. Vor Ort waren das RLF-A 2000 Tunnel, ein LKW-A, ein MZF-A und ein MTF-A. „Insgesamt 21 Einsatzkräfte befreiten die Fahrbahn von den Geröllmassen und reinigten die Straße“, so die Feuerwehr Neuberg/Mürz.

©Feuerwehr Neuberg/Mürz | In Neuberg an der Mürz trat ein Bach über die Ufer und überflutete die Roseggerstraße großflächig.

Bäume blockierten Straße in Gröbming

Auch in Gröbming sorgte das Unwetter für einen Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Gröbming wurde um 15.34 Uhr zu einem T07-Unwetter alarmiert. Mehrere Bäume waren wegen des Windes auf die Fahrbahn gestürzt und blockierten die Straße. Sieben Einsatzkräfte rückten mit dem HLF3 aus, beseitigten die umgestürzten Bäume und räumten die Fahrbahn. Danach war die Straße wieder sicher befahrbar, anschließend konnte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus einrücken.

©Freiwillige Feuerwehr Gröbming | In Gröbming stürzten mehrere Bäume wegen des Windes auf die Fahrbahn und blockierten die Straße.

Einsatz beim Grazer Bahnhof

Auch in Graz war das Unwetter spürbar. In der steirischen Landeshauptstadt hat es stark gestürmt und geregnet. Beim Bahnhof war zudem die Feuerwehr im Einsatz, wie auf den Bildern zu sehen ist. „Feuerwehr ist grad beim Bahnhof und die tun da irgendwas am Dach“, berichtet eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Worum es bei dem Einsatz genau ging, ist derzeit nicht bekannt.

©Leser | Beim Grazer Bahnhof war während des Unwetters die Feuerwehr mit einer Drehleiter im Einsatz.

Warnungen laufen

Der Einsatz passt zur angespannten Wetterlage in der Steiermark. Wie 5 Minuten bereits berichtet hat, wurde zwischen 14 und 20 Uhr vor kräftigen Gewittern in der Steiermark gewarnt. Erwartet wurden starke Sturmböen, intensiver Starkregen und örtlicher Hagel. Lokal können innerhalb kurzer Zeit mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Dadurch können Bäche rasch anschwellen, Straßen und Unterführungen überflutet werden.

Vorsicht geboten

Auch die Österreichische Unwetterzentrale meldete bereits am Nachmittag teils heftige Gewitter. „Am Alpenostrand gehen derzeit teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel nieder, anbei aktuelle Bilder aus Neuberg. Im Mostviertel und in der nördlichen Obersteiermark kommt zudem kräftiger Westwind mit teils stürmischen Böen auf. “ In mehreren steirischen Bezirken laufen dazu Warnungen vor Gewittern, Hagel oder Wind. Mehr dazu liest du hier: Hagel, Starkregen, Sturm: Unwetter treffen die Obersteiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 19:54 Uhr aktualisiert