Nach der Hitzewelle wartet ein kühlerer Donnerstag auf die Steirer

Am Donnerstag beginnt der Tag in der nördlichen Obersteiermark oft mit dichten Wolken. „Es ziehen auch noch ein paar Regenschauer durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag bessert sich das Wetter auch dort, die Sonne setzt sich durch und es bleibt trocken. Südlich des Alpenhauptkamms ist das Wetter bereits früher freundlicher. Bei teils lebhaftem Nordwest- bis Nordwind lockern die Wolken schon am Vormittag auf, es bleibt trocken und recht sonnig. Nach 13 bis 18 Grad in der Früh erreichen die Höchstwerte von Nord nach Süd 22 bis 28 Grad.