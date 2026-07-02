Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte

„Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Fest steht, dass gegen 21.30 Uhr zwei Fahrzeuglenker im Atler von 17 und 43 Jahren frontal miteinander kollidiert sind. Beide wurden im Zuge dessen schwer verletzt und in die Krankenhäuser Kalwang und Graz gebracht. Zwei Insassinnen im Alter von 16 und 18 Jahren hatten mehr Glück. Sie erlitten jeweils nur leichte Verletzungen und wurden ins LKH Rottenmann eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. „Die Beteiligten konnten aufgrund ihrer Verletzung bislang noch nicht befragt werden“, stellen die Beamten abschließend fest.