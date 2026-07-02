Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Sanitäter kümmern sich um eine verletzte Person
Ein Verkehrsunfall in Admont forderte vier Verletzte.
Admont
02/07/2026
Schwerer Unfall

Frontalcrash fordert zwei Schwerverletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochnacht auf der Buchauer Straße (B 117) im Bezirk Liezen. Zwei Autos sind frontal miteinander kollidiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

„Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Fest steht, dass gegen 21.30 Uhr zwei Fahrzeuglenker im Atler von 17 und 43 Jahren frontal miteinander kollidiert sind. Beide wurden im Zuge dessen schwer verletzt und in die Krankenhäuser Kalwang und Graz gebracht. Zwei Insassinnen im Alter von 16 und 18 Jahren hatten mehr Glück. Sie erlitten jeweils nur leichte Verletzungen und wurden ins LKH Rottenmann eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. „Die Beteiligten konnten aufgrund ihrer Verletzung bislang noch nicht befragt werden“, stellen die Beamten abschließend fest.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at