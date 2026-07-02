Grazer Studie schlägt Alarm: Fast jeder vierte Student konsumiert „Snus“

Nikotinbeutel sind an steirischen Hochschulen längst kein Randphänomen mehr. Eine neue Grazer Studie zeigt: Fast jeder vierte Studierende greift regelmäßig zu Snus, viele sogar täglich. Experten warnen vor den Folgen.

Wie verbreitet sind Nikotinbeutel unter Studierenden? Dieser Frage ist die Grazer Suchtpräventionsstelle VIVID gemeinsam mit einer Soziologin der Universität Graz nachgegangen. Für die Untersuchung wurden 623 Studierende an fünf steirischen Universitäten und Hochschulen befragt. Das Ergebnis fällt deutlich aus: Fast ein Viertel der Befragten konsumiert Nikotinbeutel regelmäßig, rund 17,7 Prozent sogar mindestens einmal täglich.

„Es gibt kaum Alltagssituationen, in denen sie nicht konsumieren“

Besonders auffällig sei, wie selbstverständlich die Nikotinbeutel inzwischen verwendet werden. „Fast ein Viertel dieser Stichprobe konsumiert sie regelmäßig und von ihnen sogar ein Großteil täglich“, erklärt Waltraud Posch von VIVID gegenüber mehreren Medien. Die Befragten gaben außerdem an, dass die kleinen Beutel vor allem deshalb beliebt seien, weil sie praktisch sind. Sie können nahezu unbemerkt konsumiert werden, in der Vorlesung, unterwegs oder bei der Arbeit. Posch fasst zusammen: „Es gibt kaum Alltagssituationen, in denen sie nicht konsumieren.“

Gesundheitsgefahren werden häufig unterschätzt

Obwohl vielen Studierenden bewusst ist, dass Nikotin abhängig macht, werden die gesundheitlichen Folgen laut den Experten oft unterschätzt. „Die Sorge um eine mögliche Abhängigkeit ist vielen durchaus bewusst“, sagt Posch. Weniger bekannt seien jedoch die Auswirkungen auf den Körper. Nikotinbeutel können unter anderem das Herz-Kreislauf-System belasten sowie Schwindel und Übelkeit verursachen. Wie sich der regelmäßige Konsum langfristig auswirkt, ist derzeit noch nicht ausreichend erforscht. In der Steiermark dürfen Nikotinbeutel erst ab 18 Jahren verkauft werden. Dennoch beobachtet die Suchtpräventionsstelle, dass viele Jugendliche bereits deutlich früher mit dem Konsum beginnen. Die Studienautoren sehen deshalb weiteren Aufklärungsbedarf. Denn auch wenn Nikotinbeutel ohne Rauch auskommen, sind sie keineswegs harmlos und können ebenso zu einer dauerhaften Nikotinabhängigkeit führen.