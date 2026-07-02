Nach Muren und Starkregen: Steirische Gemeinden atmen auf, noch keine Entwarnung

Nach den Murenabgängen und Überschwemmungen der vergangenen Tage, 5 Minuten hat berichtet: Starkregen und Sturm: Feuerwehren in der Steiermark im Einsatz, wird in den betroffenen Gebieten mit Hochdruck gearbeitet. Sowohl im Untertal bei Schladming als auch in Oberhaus sind Bagger und Einsatzkräfte im Dauereinsatz, um Straßen freizuräumen und Geröll zu beseitigen. Besonders im Bereich des Dürrenbachs in Oberhaus wird das Geschiebebecken weiter ausgebaggert. Dort hatte die Lage am Sonntag zeitweise so zugespitzt, dass sogar eine Evakuierung von 47 Häusern vorbereitet wurde.

„Die Stimmung ist positiv“

Nach dem Durchzug der Kaltfront zeigte sich Oberhaus-Bürgermeister Matthias Schwab vorsichtig erleichtert. „Die Kaltfront ist durchgezogen, die Stimmung positiv. Aber es gilt, die Lage weiter zu beobachten.“ Denn obwohl die ersten Gewitter glimpflich verliefen, bleibt die Situation angesichts weiterer Niederschläge angespannt. Auch im Schladminger Untertal arbeiten Einsatzkräfte daran, die Schäden zu beseitigen. Zwei Bagger und ein Radlader räumen die vermurte Straße sowie den angrenzenden Wanderweg frei. Gleichzeitig sorgen Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung dafür, dass Wasserläufe wieder ungehindert abfließen können. Zwischenzeitlich wurde die Straße kurz geöffnet, damit Wanderer und Gäste ihre Fahrzeuge aus dem Tal bringen konnten. Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker rechnet damit, dass die Straße bereits am Donnerstag wieder regulär befahrbar sein könnte. Die Folgen des Unwetters wirken sich auch auf geplante Veranstaltungen aus. Das Jubiläumsfest „20 Jahre Wilde Wasser“, das am Samstag stattfinden sollte, wird verschoben. „Das werden wir im Herbst nachholen“, kündigte Bürgermeister Trinker an.

Wetter bleibt im Blick

Auch wenn sich die Lage nach dem Durchzug der Gewitterfront vorerst entspannt hat, gibt es noch keine endgültige Entwarnung. In den betroffenen Gebieten liegen weiterhin große Geröllmassen, und die Wetterentwicklung wird laufend beobachtet. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die umfangreichen Sicherungs- und Aufräumarbeiten ausreichen oder weitere Maßnahmen notwendig werden.