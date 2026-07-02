Schwerer Frontalcrash auf der B117: Zwei Menschen im Auto eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch auf der B117 ereignet. Zwei Autos prallten frontal zusammen. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten befreit werden.

Gegen Mittag wurden mehrere Feuerwehren, das Rote Kreuz, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christophorus 14 sowie die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B117 alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass zwei Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt wurden.

©FF Weng / FF Hall LM d.V. Ing. Byörn Tschinkl Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass zwei Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt wurden.

Vier Verletzte nach Frontalcrash

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Weng, Hall und der Rettungsabteilung Admont befreiten die eingeschlossenen Personen aus den Fahrzeugen. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Menschen verletzt. Anschließend übernahmen das Rote Kreuz, der Notarzt und der Rettungshubschrauber Christophorus 14 die medizinische Versorgung der Verletzten. Neben den Rettungskräften standen auch die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die B117 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten nur eingeschränkt befahrbar. Warum es zu dem Frontalzusammenstoß gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.