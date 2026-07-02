Tierquälerei Prozess in der Steiermark: Landwirt soll Kühe und Hündin misshandelt haben

Ein 50-jähriger Landwirt stand am Mittwoch am Landesgericht Leoben vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, über Jahre hinweg Milchkühe sowie seine Hündin misshandelt zu haben. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe entschieden und erklärte, er habe seine Tiere niemals gequält. Die Anschuldigungen stammten unter anderem von seiner Fast-Exfrau, deren Eltern sowie der gemeinsamen Tochter. Hintergrund ist eine bereits länger andauernde familiäre Auseinandersetzung.

Landwirt räumt „leichte Tritte“ ein

Vor Gericht schilderte der 50-Jährige seinen Arbeitsalltag mit den Tieren. Beim Treiben der Kühe habe er eine Haselstaude verwendet, um die Tiere zu lenken. Außerdem räumte er ein, Kühen beim Melken gelegentlich leichte Tritte gegen die Beine gegeben zu haben, etwa dann, wenn sie auf Melkschläuchen gestanden seien. Dabei habe es sich jedoch um keine Misshandlungen gehandelt, sondern um übliche Handgriffe im Arbeitsalltag, betonte der Angeklagte. Auch Schläge auf das Nasenbein einzelner Tiere habe es nur gegeben, wenn Kühe auf ihn zugelaufen seien. Diese seien niemals so heftig gewesen, dass Verletzungen entstanden wären. „Selbst wenn man komplett empathiebefreit wäre im Umgang mit Tieren, wäre es aus wirtschaftlichen Gründen sinnlos, sich selbst einen Schaden zuzufügen“, sagte der Landwirt vor Gericht.

Auch Vorwürfe gegen den Umgang mit seiner Hündin

Neben den Kühen ging es auch um seine Hündin. Laut Anklage soll der Mann sie geschlagen und gewaltsam behandelt haben. Der Landwirt widersprach auch diesen Vorwürfen. Er habe den Hund lediglich am Halsband festgehalten und an sein Bein gedrückt, um ihm abzugewöhnen, auf vorbeifahrende Autos loszulaufen. „Das war zum Schutz des Hundes“, erklärte der 50-Jährige. Er habe verhindern wollen, dass das Tier überfahren werde oder andere Verkehrsteilnehmer gefährde. Geschlagen habe er die Hündin nach eigenen Angaben nie. Nach der Beweisaufnahme sprach das Landesgericht Leoben den Angeklagten in beiden Anklagepunkten frei. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen die Hündin erfolgte der Freispruch im Zweifel. Laut Richterin hätten sich Aussagen widersprochen, zudem habe es keine unmittelbaren Augenzeugen für die behaupteten Misshandlungen gegeben. Bezüglich der Vorwürfe gegen die Milchkühe sprach das Gericht den Landwirt wegen Verjährung frei. Die Staatsanwaltschaft gab nach der Urteilsverkündung zunächst keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil vorerst nicht rechtskräftig.