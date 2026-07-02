Waldbrand am Etrachsee: Hubschrauber kämpfen gegen Glutnester

Der Waldbrand in der Krakau hält die Einsatzkräfte auf Trab. Nach einem wetterbedingten Einsatzabbruch rückten Feuerwehr, Drohnenteams und zwei Hubschrauber am Donnerstag erneut aus, um gefährliche Glutnester zu bekämpfen.

Bereits seit Mittwoch stehen mehrere Feuerwehren im Bezirk Murau im Einsatz, nachdem oberhalb des Etrachsees ein Waldbrand in steilem Gelände entdeckt worden war. Die Feuerwehren Krakaudorf, Niederwölz und Scheifling rückten gemeinsam mit der Flugdienststaffel und einer Drohneneinheit aus, um das Feuer zu erkunden und einzudämmen. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie bereits am ersten Einsatztag von einem Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres.

©HBI Dieter HORN – Feuerwehr Niederwölz Unterstützt wurde die Einsatzleitung außerdem von der Bezirkshauptmannschaft Murau sowie der Landesforstdirektion Steiermark.

Drohnen entdecken weitere Glutnester

Ein aufziehendes Unwetter zwang die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag aus Sicherheitsgründen zum Rückzug. Am Donnerstagmorgen begann der Einsatz deshalb bereits um 6.30 Uhr erneut. Mithilfe einer Drohne konnten mehrere Glutnester im unwegsamen Waldgebiet lokalisiert werden. Die Luftaufnahmen ermöglichten es den Bodentrupps, gezielt zu den betroffenen Stellen vorzudringen. Dort öffneten die Feuerwehrleute den Waldboden händisch und gruben ihn um, um die verbliebene Glut vollständig zu löschen.

Wind erschwert die Löscharbeiten

Besonders herausfordernd waren laut Feuerwehr die starken Windböen, die eine Ausbreitung des Feuers begünstigen konnten. Gleichzeitig machte das steile Gelände den Einsatzkräften die Arbeit zusätzlich schwer. Zur Unterstützung wurden deshalb erneut rund 40 Feuerwehrmitglieder sowie zwei Hubschrauber angefordert, einer vom Bundesministerium für Inneres und einer vom Österreichischen Bundesheer. Die Luftfahrzeuge transportierten Material ins schwer zugängliche Einsatzgebiet und führten gezielte Löschflüge durch.

Ausbreitung des Feuers verhindert

Durch das koordinierte Zusammenspiel von Bodenmannschaften, Drohnenteams und Luftunterstützung konnte eine weitere Ausbreitung des Waldbrandes verhindert werden. Unterstützt wurde die Einsatzleitung außerdem von der Bezirkshauptmannschaft Murau sowie der Landesforstdirektion Steiermark. Die Löscharbeiten dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 13:09 Uhr aktualisiert