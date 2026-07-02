Blumenwiese, Trüffelwald und Erlebnisraum: Weizer Projekte überzeugen Jury

Beim steirischen Renaturierungspreis wurden gleich drei Projekte aus dem Bezirk Weiz ausgezeichnet. Prämiert wurden ein naturnaher Garten, ein Wald mit Trüffelkultur und eine Erlebniswiese für Kinder.

Beim zweiten steirischen Renaturierungspreis des Landtagsklubs der Grünen haben gleich mehrere Projekte aus dem Bezirk Weiz überzeugt. Eine Fachjury zeichnete die besten Einreichungen in den Kategorien Garten, Land- und Forstwirtschaft sowie Vereine und NGOs aus. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 9.000 Euro vergeben. Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl betonte bei der Preisverleihung, dass Renaturierung längst in vielen Teilen der Steiermark gelebt werde. Zahlreiche Menschen würden mit kleinen und großen Projekten dazu beitragen, der Natur wieder mehr Raum zu geben und so Lebensräume langfristig zu sichern.

©Markus Wohlkönig Überreicht wurden die Preise von Klubobfrau Sandra Krautwaschl und der Grünen Bundessprecherin Leonore Gewessler.

Platz zwei für naturnahen Garten in St. Margarethen an der Raab

Den zweiten Platz in der Kategorie „Garten“ sicherte sich Hannes Marksteiner aus St. Margarethen an der Raab. Er verwandelte eine ehemals artenarme Fläche und den angrenzenden Wald mit viel Eigeninitiative und privaten Mitteln in einen vielfältigen Lebensraum. Heute sorgen unter anderem eine artenreiche Blumenwiese, ein naturnaher Bachlauf, Totholz, Steinbiotope, eine Benjeshecke, Nisthilfen und ein ökologisch aufgewerteter Waldrand dafür, dass Insekten, Vögel, Amphibien und Kleinsäuger ideale Bedingungen vorfinden. „Mein Wunsch ist es, der Natur wieder etwas zurückzugeben und möglichst vielen Tierarten Nahrung und Schutz bereitzustellen. Gleichzeitig möchte ich meinem dreijährigen Sohn Wertschätzung für die Natur vermitteln. Renaturierung beginnt für mich nicht erst auf großen Flächen – sie beginnt dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen“, erklärt Marksteiner.

Projekt Marksteiner St. Margarethen an der Raab.

Waldprojekt mit Trüffeln in Weiz ausgezeichnet

Auch Hannes Gottmann aus Weiz durfte sich über eine Auszeichnung freuen. Sein Projekt erreichte Platz sechs in der Kategorie Land- und Forstwirtschaft. Auf einer früher intensiv genutzten Ackerfläche entstand in den vergangenen zehn Jahren ein rund 1,5 Hektar großer, naturnaher Mischwald. Mehr als 1.000 heimische Bäume und Sträucher wurden gepflanzt. Der biologisch bewirtschaftete Lebensraum bietet heute zahlreichen Tierarten wie Rehen, Hasen, Igeln und vielen Vogelarten Schutz. Eine Besonderheit: Als Hobby kultiviert Gottmann auf der Fläche auch Trüffel.

Projekt Gottmann Weiz

Natur-Erlebnisraum für Kinder in St. Ruprecht

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Maria-Luise Weiss mit ihrem Verein „Die Wilderlei – Naturnah lernen“. Das Projekt belegte den neunten Platz in der Kategorie „NGOs und Vereine“. Seit vier Jahren entsteht in St. Ruprecht an der Raab eine naturnahe Erlebniswiese, auf der Kinder Biodiversität und Nachhaltigkeit hautnah erleben können. Gemeinsam mit Schulen wurden klimafitte Obstbäume, Wildsträucher, Beeren und Anbauflächen angelegt. Workshops und praktische Mitarbeit vermitteln ökologische Zusammenhänge und schaffen gleichzeitig wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen.