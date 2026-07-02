LKW mit Bagger umgestürzt: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Ein LKW-Unfall hat am Donnerstagvormittag im Ortsteil Thalheim (Bezirk Murtal) in der Steiermark einen stundenlangen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Lastwagen mit beladenem Anhänger kam von der Fahrbahn ab und kippte um.

Gegen 8.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöls zum Unteren-Paiger-Weg alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der LKW mit seinem Anhänger, auf dem ein Bagger transportiert wurde, von der Straße und stürzte um.

Kran für Bergung erforderlich

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle und bereiteten die Bergung vor. Da sowohl der LKW als auch der Anhänger samt Bagger umgekippt waren, gestalteten sich die Arbeiten besonders aufwendig. Für die Bergung musste schließlich ein Kran angefordert werden. Die Bergungsmaßnahmen nahmen mehrere Stunden in Anspruch. Erst nachdem alle Fahrzeuge geborgen waren, konnte der Einsatz beendet werden.