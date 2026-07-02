Schwere Kopfverletzungen: Radfahrer (48, 72) nach Crash in Spital

Gegen 15.30 Uhr ereignete sich auf der Johann-Brandl-Gasse ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei kollidierten zwei Radfahrer im Alter von 48 und 72 Jahren, beide aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, aus bislang unbekannter Ursache rechtwinkelig miteinander. Beide Radfahrer trugen keinen Schutzhelm und erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Österreichischen Roten Kreuzes wurden beide Verletzten in das LKH Leoben eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.