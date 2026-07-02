Wackelt die Airpower? Zukunft der Großflugshow in Zeltweg offen

Die Zukunft der Airpower in Zeltweg ist weiterhin unklar. Während ursprünglich eine Rückkehr im Jahr 2027 geplant war, prüft das Verteidigungsministerium nun noch mehrere Faktoren. Eine endgültige Entscheidung steht aus.

Ob die große Flugshow in Zeltweg wie geplant im Jahr 2027 zurückkehrt, ist derzeit offen. Ursprünglich hatte das Verteidigungsministerium nach einer Kostenprüfung eine Durchführung für 2027 in Aussicht gestellt. Nun wird diese Planung jedoch erneut hinterfragt, eine endgültige Freigabe steht noch aus. Im Ministerium spricht man davon, dass derzeit noch verschiedene „Komponenten“ überprüft würden. Erst wenn alle Planungsgrundlagen vorliegen, soll im Herbst eine endgültige Entscheidung getroffen werden.

Budgetdruck beeinflusst Großevent

Hinter den Überlegungen stehen vor allem finanzielle Rahmenbedingungen. Im Zuge der Budgetkonsolidierung muss das Bundesheer verstärkt auf Kosten achten. Auch wenn die Streitkräfte in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel erhalten, stehen Ausgaben für Ausrüstung, Personal und strukturelle Reformen im Vordergrund. Eine Großveranstaltung wie die Airpower sei zwar öffentlichkeitswirksam, habe innerhalb der Prioritätenliste jedoch nicht oberste Dringlichkeit.

Unsicherheit bei Terminplanung

Zusätzlich erschwert wird die Planung durch den engen Veranstaltungskalender in der Region. Vor allem rund um den Red Bull Ring finden regelmäßig Großevents statt, die bei der Terminfindung berücksichtigt werden müssen. Auch der mögliche Zeitraum zwischen Juni und September gilt als begrenzt. Bereits in der Vergangenheit hatte die Organisation der Flugshow mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, weshalb interne Diskussionen über mögliche Verschiebungen erneut aufgeflammt sind.

Entscheidung im Herbst erwartet

Offizielle Stellen halten sich mit klaren Aussagen weiterhin zurück. Sowohl aus dem Verteidigungsministerium als auch aus dem Umfeld der steirischen Landespolitik wird betont, dass eine Absage oder Verschiebung aktuell nicht bestätigt sei. Fest steht derzeit nur: Bis spätestens Herbst sollen sämtliche Entscheidungsgrundlagen vorliegen. Dann soll geklärt sein, ob die Airpower 2027 tatsächlich stattfinden kann oder ob eine weitere Verschiebung notwendig wird. Für die Region rund um Zeltweg bleibt damit vorerst offen, ob die größte Flugshow Europas wie geplant ihr Comeback feiern wird.