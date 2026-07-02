Wolken, Wind und dann Sommerwetter: So startet das Wochenende

Der Freitag beginnt in Teilen der Steiermark mit Wolken und einzelnen Regenschauern. Ab Mittag setzt sich jedoch verbreitet die Sonne durch, bei Höchstwerten von bis zu 28 Grad.

Freitagfrüh und am Vormittag ziehen von Norden einige dichtere Wolken durch und in der nördlichen Obersteiermark geht auch der eine oder andere schwache Regenschauer nieder. „Ab etwa Mittag setzt sich jedoch die Sonne durch und der Nachmittag verläuft überall sehr sonnig. Der Nordwestwind weht mäßig bis lebhaft. Am Morgen hat es 10 bis 17 Grad, später steigen die Temperaturen von Nord nach Süd auf 23 bis etwa 28 Grad“, prognostiziert die GeoSphere Austria.