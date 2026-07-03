Forstunfall in Hohentauern: Baum stürzt auf Forstarbeiter und verletzt ihn schwer

Bei Holzschlägerungsarbeiten in Hohentauern ist am Donnerstagmorgen ein Forstarbeiter von einem umstürzenden Baum schwer verletzt worden. Wegen des steilen Geländes musste der Mann per Rettungshubschrauber geborgen werden.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich in einem Waldgebiet in Hohentauern ereignet. Gegen 7.04 Uhr wurden die Feuerwehren Hohentauern und St. Johann am Tauern zu einem Forstunfall alarmiert.

©FF Hohentauern Nach ersten Informationen wurde ein Forstarbeiter während Holzschlägerungsarbeiten von einem umstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt.

Von umstürzendem Baum getroffen

Nach ersten Informationen wurde ein Forstarbeiter während Holzschlägerungsarbeiten von einem umstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt. Die Einsatzkräfte leiteten gemeinsam mit der Bergrettung Hohentauern umgehend die medizinische Erstversorgung ein. Wenig später traf auch das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 14 am Unfallort ein.

©FF Hohentauern Der Verletzte wurde deshalb mithilfe einer Windenbergung vom Rettungshubschrauber aus dem Wald geborgen.

Bergung mit Seilwinde

Da sich der Unfall in steilem und schwer zugänglichem Gelände ereignete, war ein bodengebundener Transport nicht möglich. Der Verletzte wurde deshalb mithilfe einer Windenbergung vom Rettungshubschrauber aus dem Wald geborgen und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Neben den Feuerwehren Hohentauern und St. Johann am Tauern standen auch die Bergrettung Hohentauern, das Team des Christophorus 14 sowie weitere Einsatzkräfte im Einsatz. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch nicht bekannt.