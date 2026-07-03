Standing Ovations: Hannes Lackner dirigiert sein letztes Konzert

Nach mehr als 30 Jahren an der Spitze der Militärmusik Steiermark hat Oberst Hannes Lackner am Donnerstag im Grazer Landhaushof sein letztes großes Konzert dirigiert. Mehr als 400 Gäste verabschiedeten ihn mit langem Applaus.

Nach mehr als drei Jahrzehnten als Leiter der Militärmusik Steiermark verabschiedete sich Militärkapellmeister Oberst Hannes Lackner mit seinem letzten großen Konzert.

Nach mehr als drei Jahrzehnten als Leiter der Militärmusik Steiermark verabschiedete sich Militärkapellmeister Oberst Hannes Lackner mit seinem letzten großen Konzert.

Der historische Landhaushof in Graz wurde am Donnerstagabend erneut zur beeindruckenden Bühne für das traditionelle Konzert der Militärmusik Steiermark. Doch diesmal stand nicht nur die Musik im Mittelpunkt, sondern auch der Abschied einer Persönlichkeit, die die Militärmusik des Landes über Jahrzehnte geprägt hat.

Ein Abschied mit großem Applaus

Nach mehr als drei Jahrzehnten als Leiter der Militärmusik Steiermark verabschiedete sich Militärkapellmeister Oberst Hannes Lackner mit seinem letzten großen Konzert. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Oberleutnant Johann Groß führte er durch einen abwechslungsreichen Konzertabend, der von traditioneller Blasmusik bis zu modernen Arrangements reichte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Lackner mit dem Radetzkymarsch. Mehr als 400 Besucherinnen und Besucher erhoben sich von ihren Plätzen und verabschiedeten den langjährigen Militärkapellmeister mit minutenlangen Standing Ovations.

©LT-Stmk Volles Haus im steirischen Landhaushof.

Besondere Ehrung für jahrzehntelangen Einsatz

Im Rahmen des Konzerts wurde Hannes Lackner auch offiziell geehrt. Landtagspräsident Gerald Deutschmann überreichte ihm als Zeichen des Dankes einen besonderen Taktstock. „Hannes Lackner hat die Militärmusik Steiermark nicht nur geführt, sondern auch geprägt, geformt und mit großer Leidenschaft getragen. Sie ist dadurch zu einem musikalischen Aushängeschild unseres Landes geworden. Für diesen jahrzehntelangen Einsatz und die unzähligen unvergesslichen Konzerte gebührt ihm unser aufrichtiger Dank und höchste Anerkennung“, würdigte Deutschmann den scheidenden Militärkapellmeister. Seinem Nachfolger Johann Groß wünschte er gleichzeitig viel Erfolg für die bevorstehende Aufgabe.

©LT-Stmk Im Rahmen des Konzerts wurde Hannes Lackner auch offiziell geehrt. Landtagspräsident Gerald Deutschmann überreichte ihm als Zeichen des Dankes einen besonderen Taktstock.

Musik als Brücke zwischen Menschen

Auch Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner hob die Bedeutung der Militärmusik hervor. Sie sei seit vielen Jahren ein wichtiger kultureller Botschafter des Bundesheeres und Ausdruck der engen Zusammenarbeit zwischen dem Militärkommando Steiermark und dem Land Steiermark. „Wir sind stolz, mit der Militärmusik Steiermark einen wesentlichen kulturellen Beitrag zu dieser Partnerschaft leisten zu können. Das gemeinsame Konzert im Landhaushof ist ein musikalisches Zeugnis der guten Kooperation unserer beiden Institutionen.“

Weitere Auszeichnung am Konzertabend

Neben dem Abschied von Hannes Lackner wurde auch Klaus-Peter Janisch für sein langjähriges Engagement geehrt. Der Landesobmann des Steirischen Blasmusikverbandes, Erich Riegler, würdigte insbesondere die Gründung des Vereins „Militärmusikfreunde Österreich“ sowie Janischs jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz für die Förderung der Militärmusik.