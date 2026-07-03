Steirischer Winzer schreibt Geschichte: Europas bester Riesling gekürt

Der Riesling eines Familienweinguts aus dem Sausal wurde bei einem der renommiertesten Weinbewerbe Europas zum besten trockenen Riesling Europas gekürt. Gegen fast 1.300 Weine setzte sich der steirische Spitzenwein an die Spitze.

Es ist eine Auszeichnung, die weit über die Grenzen Österreichs hinaus für Aufmerksamkeit sorgt: Der „Riesling Ried Edelschuh 2023“ des Weinguts Gerhard und Marion Wohlmuth wurde beim renommierten „Meiningers Best of Riesling Tasting 2026“ mit dem Sonderpreis „Bester Europäischer Riesling trocken“ ausgezeichnet. Die Konkurrenz war enorm: Knapp 1.300 Rieslinge aus einigen der berühmtesten Weinregionen Europas stellten sich der internationalen Verkostung. Am Ende setzte sich ausgerechnet ein Wein aus dem steirischen Sausal gegen die hochkarätige Konkurrenz durch.

Weltklasse aus einer der steilsten Weinlagen Österreichs

Der Siegerwein stammt aus der Ried Edelschuh, einer außergewöhnlichen Monopollage mit bis zu 90 Prozent Hangneigung. Dort ist Maschinenarbeit kaum möglich, nahezu jeder Arbeitsschritt erfolgt in mühevoller Handarbeit. Die kargen Böden aus schwarzem und rotem Schiefer sowie das besondere Mikroklima verleihen den Weinen ihre unverwechselbare Mineralität und Eleganz. Gerhard Wohlmuth sieht genau darin den Schlüssel zum Erfolg: „Das Sausal ist prädestiniert für mineralische Weine von Weltformat. Hier vereinen sich Kühle und Wärme, Frische und Reife, Wälder und Winde, Komplexität und Vergnügen. Die Schieferböden bilden die Basis für die straffen und kristallinen Weine unseres Hauses.“ Dass die Weine aus dem Sausal längst internationale Aufmerksamkeit genießen, zeigt auch das Urteil des renommierten Weinkritikers Stuart Pigott. Er bezeichnete den Riesling bereits als „A game-changing dry Riesling.“ Die aktuelle Auszeichnung gilt nun als weiterer Meilenstein für das Familienweingut.

Höchstbewertung auch im Falstaff

Nicht nur beim internationalen Riesling-Wettbewerb durfte das Weingut jubeln. Im neu erschienenen Falstaff Weinguide 2026/27 erhielt das Weingut Wohlmuth erstmals die Höchstbewertung von fünf Sternen und zählt damit offiziell zu den besten Weingütern Österreichs. Seit 223 Jahren bewirtschaftet die Familie Wohlmuth ihre Weingärten im Sausal. Auf den insgesamt 55 Hektar Rebfläche werden jedes Jahr rund 1.200 Arbeitsstunden pro Hektar investiert. Manche Weingärten liegen auf bis zu 600 Metern Seehöhe und erreichen eine Steigung von 110 Prozent. Seit vielen Jahren verzichtet das Weingut zudem vollständig auf Herbizide und Insektizide. „Aus Verantwortung den Generationen gegenüber, die uns und unseren langlebigen Weinen hinkünftig folgen mögen“, sagt Gerhard Wohlmuth. Neben Riesling entstehen dort auch vielfach ausgezeichnete Sauvignon Blancs, Morillons, Grauburgunder und Muskateller.