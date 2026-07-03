Freigesprochen, doch ihren Traumjob als Polizistin ist sie trotzdem los

Eigentlich hätte der Prozess für die 22-jährige Steirerin ein Neuanfang sein sollen. Das Grazer Straflandesgericht sprach die ehemalige Polizeischülerin vom Vorwurf der gefährlichen Drohung frei. Doch obwohl ihre Unschuld gerichtlich festgestellt wurde, hat sie ihren Dienst bei der Polizei bereits verloren.

Vorwürfe hielten vor Gericht nicht stand

Ausgangspunkt der Causa war ein Streit zwischen der jungen Polizistin und einer Kollegin. Nach einem Telefonat warf die Beamtin der 22-Jährigen vor, sie mit den Worten bedroht zu haben, ihr Freund werde sie schlagen. Diese Anschuldigungen führten schließlich zu einem Strafverfahren. Vor Gericht zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Die Richterin kam zum Schluss, dass sich der Vorwurf nicht beweisen lässt. Die ehemalige Polizeischülerin wurde deshalb vollständig freigesprochen.

Vertrag lief aus

Für die junge Frau kommt die Entscheidung dennoch zu spät. Noch während des laufenden Verfahrens wurde ihr befristeter Dienstvertrag bei der Polizei nicht verlängert. Da das Dienstverhältnis auslief und keine Kündigung ausgesprochen wurde, besteht nach Angaben ihres Rechtsanwalts kein rechtlicher Anspruch auf eine Rückkehr in den Polizeidienst. Der Verteidiger der 22-Jährigen erhebt schwere Vorwürfe. Aus seiner Sicht sei seine Mandantin Opfer einer gezielten Intrige geworden. „Das war eine geplante Intrige gegen meine Mandantin. Sie hat deshalb ihren Traumjob verloren“, erklärte Rechtsanwalt Gerd Krassnig. Die junge Frau habe sich über Jahre auf ihren Beruf vorbereitet und sei mit großer Motivation zur Polizei gegangen.

Neue Ermittlungen eingeleitet

Mit dem Freispruch ist die Causa noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird nun gegen jene Kollegin, die die Vorwürfe erhoben hatte, sowie gegen eine weitere Beamtin wegen des Verdachts der Verleumdung und der falschen Beweisaussage ermittelt. Ob daraus tatsächlich Anklagen entstehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Trotz der schwierigen Situation gibt die ehemalige Polizeischülerin ihren Berufswunsch nicht auf. Gemeinsam mit ihrem Anwalt und mit Unterstützung der Gewerkschaft soll nun versucht werden, doch noch eine Rückkehr zur Polizei zu ermöglichen.