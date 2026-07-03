Freie Fahrt voraus auf der A9: Neue Mautstelle startet jetzt in der Steiermark

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Mautstelle am Bosruck fertig. Die moderne Anlage ersetzt den mehr als 40 Jahre alten Vorgänger und soll den Verkehr auf der A9 künftig flüssiger abwickeln, besonders an Reistagen.

Am Donnerstag wurde die neue Mautstelle Bosruck offiziell eröffnet. Sie ersetzt die bisherige Anlage aus dem Jahr 1983 und soll den Verkehr künftig deutlich effizienter abwickeln.

Am Donnerstag wurde die neue Mautstelle Bosruck offiziell eröffnet. Sie ersetzt die bisherige Anlage aus dem Jahr 1983 und soll den Verkehr künftig deutlich effizienter abwickeln.

Für tausende Autofahrer ist sie ein zentraler Punkt auf der Pyhrnautobahn (A9): Am Donnerstag wurde die neue Mautstelle Bosruck offiziell eröffnet. Sie ersetzt die bisherige Anlage aus dem Jahr 1983 und soll den Verkehr künftig deutlich effizienter abwickeln.

Bis zu 40.000 Fahrzeuge an Spitzentagen

Die Bedeutung der Mautstelle ist groß. Allein im vergangenen Jahr wurden laut Asfinag 6,4 Millionen Fahrzeuge abgefertigt. An besonders starken Reisetagen rollen bis zu 40.000 Fahrzeuge durch die Mautstelle. Mit dem Neubau stehen nun je Fahrtrichtung eine zusätzliche Fahrspur sowie moderne Mautkabinen und neue Anzeigesysteme zur Verfügung. Ziel ist es, Wartezeiten und Staus insbesondere in Ferienzeiten möglichst gering zu halten.

Mehr Platz für heutige Fahrzeuge

Die bisherige Mautstelle war über vier Jahrzehnte in Betrieb und entsprach technisch sowie baulich nicht mehr den heutigen Anforderungen. Asfinag-Vorstand Herbert Kasser betonte bei der Eröffnung: „Da ist uns wirklich etwas gelungen.“ Ein Grund für den Neubau sei unter anderem gewesen, dass heutige Fahrzeuge deutlich breiter seien als noch vor 40 Jahren. Deshalb wurden auch die Fahrspuren entsprechend angepasst.

22 Millionen Euro investiert

Für den Neubau investierte die Asfinag rund 22 Millionen Euro. Errichtet wurde die Anlage innerhalb von rund eineinhalb Jahren und das bei laufendem Verkehr. Neben moderner Technik spielte auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Das Gebäude wurde als Niedrigenergiehaus errichtet, eine Photovoltaikanlage liefert Strom und künftig soll eine Biomasseheizung die bisherige Ölheizung ersetzen. Derzeit läuft die neue Mautstelle noch im Probebetrieb. Mitte der kommenden Woche soll sie vollständig in den Regelbetrieb übergehen. Anschließend wird die provisorische Mautanlage, die während der Bauarbeiten den Verkehr aufrechterhalten hat, wieder abgebaut.