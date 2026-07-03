Großeinsatz in Hartberg: Lkw kracht in Geschäft, Polizei derzeit im Einsatz

Einsatzfahrzeuge, Rettungshubschrauber und Polizei sorgen derzeit für Aufsehen in St. Johann in der Haide. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in ein Geschäftslokal gefahren.

Mehrere Leserinnen und Leser haben sich am Freitagvormittag bei 5 Minuten gemeldet und von einem Großaufgebot an Einsatzkräften in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) berichtet. Vor Ort stehen derzeit Feuerwehr, Rettung, Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Polizei bestätigt Unfall

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Polizei einen laufenden Großeinsatz. Demnach ist ein Lkw im Ortsgebiet von der Fahrbahn abgekommen und in ein Geschäftslokal gefahren. Nähere Informationen zu den Hintergründen oder möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell noch vor Ort, die Rettungs- und Bergearbeiten laufen. Sobald die Polizei weitere Details zum Unfallhergang oder möglichen Verletzten bekannt gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.