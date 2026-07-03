Nach 35 Jahren: Steirischer Traditionsbetrieb schlägt letztes Kapitel auf

Seit 35 Jahren ist das Gasthaus „Zur alten Post“ aus Voitsberg eine feste Größe der regionalen Gastronomie. Nun feiert der Familienbetrieb ein besonderes Jubiläum und zugleich rückt ein emotionaler Abschied näher.

Drei Jahrzehnte voller Gastfreundschaft, regionaler Küche und persönlichem Engagement: Das Gasthaus „Zur alten Post“ in Voitsberg feiert sein 35-jähriges Bestehen. Für viele Menschen in der Region gehört der Familienbetrieb längst zu den kulinarischen Fixpunkten.

Seit 35 Jahren ein Treffpunkt in Voitsberg

Mit traditionellen Gerichten, saisonalen Spezialitäten und regionalen Zutaten hat sich das Gasthaus über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Dahinter stehen Manfred und Elisabeth Prettenthaler, die den Betrieb mit viel Leidenschaft geführt haben. Zum Jubiläum gratulierte auch Bürgermeister Bernd Osprian persönlich. Er bedankte sich bei dem Wirtepaar für dessen jahrzehntelangen Einsatz und den wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Voitsberg.

Abschied Anfang 2027

Mit dem Jubiläum beginnt zugleich das letzte Kapitel der langjährigen Wirtsleute. Anfang 2027 möchten Manfred und Elisabeth Prettenthaler ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Bis dahin wollen sie ihre Gäste weiterhin mit jener Herzlichkeit empfangen, für die das Gasthaus seit Jahrzehnten bekannt ist.

Dank für jahrzehntelange Gastfreundschaft

Die Stadt Voitsberg würdigte den Einsatz des Ehepaars und sprach ihre Anerkennung für 35 Jahre gelebte Gastfreundschaft aus. Gleichzeitig wünschte sie den beiden für die verbleibende Zeit im Betrieb viele zufriedene Gäste sowie alles Gute für den bevorstehenden neuen Lebensabschnitt.