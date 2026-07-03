Küchenbrand in Leoben: Wohnhaus evakuiert, zwei Menschen betreut

Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus in Leoben in der Proleber Straße hat einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt, zwei Bewohner mussten medizinisch versorgt werden.

Am Freitag, 3. Juli, wurden die Feuerwehren der Stadt Leoben per Sirenenalarm zu einem Küchenbrand in der Proleber Straße gerufen. Mehrere Einsatzorganisationen rückten aus, um den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen.

Wohnhaus bereits geräumt

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das betroffene Wohnhaus bereits evakuiert. Feuerwehrleute gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor und bekämpften den Brand mit einem C-Rohr. Parallel dazu kontrollierte ein weiterer Atemschutztrupp das stark verrauchte Stiegenhaus, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gebäude befanden. Zwei Bewohner mussten noch an der Einsatzstelle vom Roten Kreuz betreut werden. Nähere Informationen über mögliche Verletzungen oder die Brandursache lagen zunächst nicht vor. Nach den Löscharbeiten wurden die betroffenen Räumlichkeiten umfassend belüftet und auf mögliche Glutnester kontrolliert. Erst danach konnte der Einsatz beendet werden.

©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das betroffene Wohnhaus bereits evakuiert.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt standen auch die Feuerwehren Leoben-Göss, Niklasdorf sowie die Betriebsfeuerwehr Voestalpine Donawitz im Einsatz. Unterstützt wurden sie vom Notarzt, dem Roten Kreuz, der Polizei und den Stadtwerken Leoben. Die Ursache des Küchenbrandes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.