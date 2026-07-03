Eine Tote und drei Verletzte: Lkw durchbricht steirischen Friseursalon

Der Lkw-Unfall in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, kam eine 60-jährige Frau ums Leben. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Der folgenschwere Verkehrsunfall am Freitagvormittag in St. Johann in der Haide hat ein tragisches Ende genommen. Nachdem zunächst bekannt geworden war, dass ein Lkw gegen 10.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Außenmauer eines Friseursalon gefahren war, liegen nun weitere Informationen der Polizei vor.

Inhaberin von Friseursalon starb

Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, kam bei dem Unfall eine 60-jährige Frau ums Leben. Dabei handelt es sich um die Inhaberin des Friseursalons. Sie befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Geschäft und erlitt tödliche Verletzungen. Der Lkw war aus bislang ungeklärter Ursache im Ortsgebiet von der Fahrbahn abgekommen, durchschlug die Schaufensterscheibe des Salons und kam im Gebäude zum Stillstand. Feuerwehr, Rettung, Polizei und ein Rettungshubschrauber standen im Großeinsatz.

Drei Verletzte

Neben der 60-Jährigen wurden zwei weitere Personen (52, 58) schwer verletzt, welches sich ebenfalls im Lokal befanden. Der Lkw-Lenker erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. „Ein mit ihm durchgeführter Alko-Test ergab eine leichte, für Lkw-Fahrer jedoch relevante, Alkoholisierung“, so die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Das Gebäude und der Lkw wurden durch den Anprall schwer beschädigt. Die Burgenland Straße (B50) war für die Dauer der Unfallerhebungen und der Bergung des Lkws gesperrt. Für Pkw wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert