„Besonders anspruchsvoll“: Großeinsatz bei steirischen Waldbrand

Am Freitagvormittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Waldbrand im Bereich der Massing in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark alarmiert.

Aufgrund des sehr steilen und schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich der Einsatz als herausfordernd.

Aufgrund des sehr steilen und schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich der Einsatz als herausfordernd.

„Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund des sehr steilen und schwer zugänglichen Geländes besonders anspruchsvoll. Zur laufenden Lagebeurteilung wurden Erkundungsflüge mit dem Polizeihubschrauber sowie Drohnenflüge durchgeführt. Durch das koordinierte Zusammenwirken aller eingesetzten Kräfte konnte der Brand erfolgreich eingedämmt werden“, heißt es vom Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag. Um kurz nach 12 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

©BFVMZ | Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus.

Großeinsatz der Feuerwehr

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Krieglach, die Freiwillige Feuerwehr Freßnitz, die Betriebsfeuerwehr voestalpine Rotec, die Freiwillige Feuerwehr Neuberg, die Freiwillige Feuerwehr Kindberg Stadt mit Drohne, der Flugdienst des LFV Stützpunkt Süd-Ost, das Rote Kreuz die Polizei sowie ein Polizeihubschrauber. Zusätzlich waren das Einsatzleitfahrzeug (ELF), die Einsatzdrohne des BFV Mürzzuschlag, BR Johann Eder-Schützenhofer sowie ABI Mag. Otto Fritz und ABI Karl Fritz zur Unterstützung der Einsatzleitung und zur Lageerkundung im Einsatz.